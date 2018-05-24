Жителей Мангистау предупреждают о возникновении пыльных бурь

Напомним, ранее жители Мангистау делились видео, на котором запечатлен пыльный вихрь.
В Мангистауском филиале РГП на ПХВ «Казгидромет» прокомментировали природное явление.
- Наблюдалось вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную, обычно жаркую погоду, при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами, - прокомментировали синоптики.
В 2015 году Актау накрыла пыльная буря, скорость ветра достигала до 25 м/с. Многие сравнили погодное явление с концом света.
Старожилы города отмечали, что видят подобное явление впервые. Тогда же частично перекрыли дорогу Актау-Жанаозен.
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