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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:41

Просмотров: 673

Жителей Мангистау предупреждают о возникновении пыльных бурь

Уведомление рассылают в виде смс-сообщений.

Скриншот видео
Скорость ветра может достигать от 15 до 20 м/с.

Напомним, ранее жители Мангистау делились видео, на котором запечатлен пыльный вихрь.





В Мангистауском филиале РГП на ПХВ «Казгидромет» прокомментировали природное явление.

- Наблюдалось вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности земли днем в малооблачную, обычно жаркую погоду, при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами, - прокомментировали синоптики.



В 2015 году Актау накрыла пыльная буря, скорость ветра достигала до 25 м/с. Многие сравнили погодное явление с концом света.

Старожилы города отмечали, что видят подобное явление впервые. Тогда же частично перекрыли дорогу Актау-Жанаозен.


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