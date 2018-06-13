«Другой Мангистау» показали российские путешественники

Сергей Сайман, блогер и путешественник из Челябинска, рассказал, что в Мангистау его привело разнообразие ландшафта полуострова.- На внедорожниках мы исколесили полуостров Мангышлак. А это сотни километров каменистого каспийского побережья, бессчетное количество километров пустыни и степей. Золотистые песчаные пляжи с чистейшей водой. Мы посетили Голубую бухту, Жыгылган, некрополь Султан Эпе, Бекет Ата и еще множество других сказочных мест. Мангистау весь настолько необычен и интересен, что сложно выделить что-то одно. Все то многообразие мест и ландшафтов кажется одним целым неразрывным сюжетом. Как будто побывал на другом континенте, настолько непривычная природа края. Степи и пустыни. Разломы и каньоны. Прибрежные районы. Все это незабываемо, - рассказал Сергей Сайман.Путешественник отметил, что ему запомнился бешбармак, который он попробовал в Мангистау.- Удалось попробовать несколько местных блюд. Все названия уже и не вспомню, но особенно понравился бешбармак, - говорит Сергей Сайман.Гость из Челябинска отметил, что обязательно хочет посетить Мангистау в зимний период.- Хочется посмотреть на все это великолепие в снежном одеянии. Буду стараться приехать в этом году в начале зимы, и, конечно, будем снимать новый материал для фильмов, - отметил блогер.Мангистаускую область 25 туристов на 14 автомобилях посетили в мае текущего года.