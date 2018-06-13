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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 07:10

Просмотров: 999

«Другой Мангистау» показали российские путешественники

Гости из России проехали сотни километров по полуострову Мангышлак и представили на своем канале в YouTube трейлер к фильму «Другой Мангистау».

Кадр видео
Сергей Сайман, блогер и путешественник из Челябинска, рассказал, что в Мангистау его привело разнообразие ландшафта полуострова.

- На внедорожниках мы исколесили полуостров Мангышлак. А это сотни километров каменистого каспийского побережья, бессчетное количество километров пустыни и степей. Золотистые песчаные пляжи с чистейшей водой. Мы посетили Голубую бухту, Жыгылган, некрополь Султан Эпе, Бекет Ата и еще множество других сказочных мест. Мангистау весь настолько необычен и интересен, что сложно выделить что-то одно. Все то многообразие мест и ландшафтов кажется одним целым неразрывным сюжетом. Как будто побывал на другом континенте, настолько непривычная природа края. Степи и пустыни. Разломы и каньоны. Прибрежные районы. Все это незабываемо, - рассказал Сергей Сайман.



Путешественник отметил, что ему запомнился бешбармак, который он попробовал в Мангистау.

- Удалось попробовать несколько местных блюд. Все названия уже и не вспомню, но особенно понравился бешбармак, - говорит Сергей Сайман.

Гость из Челябинска отметил, что обязательно хочет посетить Мангистау в зимний период.

- Хочется посмотреть на все это великолепие в снежном одеянии. Буду стараться приехать в этом году в начале зимы, и, конечно, будем снимать новый материал для фильмов, - отметил блогер.

Мангистаускую область 25 туристов на 14 автомобилях посетили в мае текущего года.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 07:54
Beıne-baıannyń 1:56-shy ýaqytynda, aq jeıdeli turģan adam, dáret alyp turģanģa uqsaıdy.
 
 

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