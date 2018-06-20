В Актау сняли на видео парад пограничных кораблей

Военные корабли

Парад кораблей напугал жителей Актау.



- Около десятка военных кораблей стоят вдоль береговой линии, надеемся, что ничего не случилось, - обратились в редакцию горожане.



В региональном управлении береговой охраны пограничной службы КНБ РК сообщили, что 12 кораблей приняли участие в съемках видеоролика парада кораблей, посвященного 20-летию Астаны и дню рождения Президента Казахстана.



- Парад кораблей был снят на видеоролик, который региональное управление береговой охраны пограничной службы КНБ РК подарит ко дню рождения Верховного главнокомандующего - Нурсултана Абишевича Назарбаева. В параде приняли участие 12 кораблей, один из которых называется «Астана», на нем служат военнослужащие из Астаны. Они поздравили Президента и столицу Астану с днем рождения. Видеоролик будет транслироваться 6 июля в Доме дружбы в Астане, - сообщил Талгат Туребаев, заместитель командующего регионального управления береговой охраны пограничной службы КНБ РК.



В параде корабли демонстрировали совместное маневрирование. Мероприятие прошло на удалении двух километров от берега в казахстанском секторе Каспийского моря.



Фото очевидца