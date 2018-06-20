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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:52

Просмотров: 683

В Актау сняли на видео парад пограничных кораблей

В казахстанском секторе акватории Каспийского моря сняли на видео парад пограничных кораблей. Видеоролик в подарок к 20-летию Астаны сделали в региональном управлении береговой охраны пограничной службы КНБ РК.

Военные корабли
Парад кораблей напугал жителей Актау.

- Около десятка военных кораблей стоят вдоль береговой линии, надеемся, что ничего не случилось, - обратились в редакцию горожане.

В региональном управлении береговой охраны пограничной службы КНБ РК сообщили, что 12 кораблей приняли участие в съемках видеоролика парада кораблей, посвященного 20-летию Астаны и дню рождения Президента Казахстана.

- Парад кораблей был снят на видеоролик, который региональное управление береговой охраны пограничной службы КНБ РК подарит ко дню рождения Верховного главнокомандующего - Нурсултана Абишевича Назарбаева. В параде приняли участие 12 кораблей, один из которых называется «Астана», на нем служат военнослужащие из Астаны. Они поздравили Президента и столицу Астану с днем рождения. Видеоролик будет транслироваться 6 июля в Доме дружбы в Астане, - сообщил Талгат Туребаев, заместитель командующего регионального управления береговой охраны пограничной службы КНБ РК.

В параде корабли демонстрировали совместное маневрирование. Мероприятие прошло на удалении двух километров от берега в казахстанском секторе Каспийского моря.

Фото очевидца


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Комментарии ( 1 )

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кеша (Посетители) Сегодня, 18:32
Воооот это мы напугались!!!! Они сети наверное натягивают к 20 летию Астаны!!
 
 

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