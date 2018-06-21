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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:02

Просмотров: 2720

Затаив дыхание: Житель Актау снял на видео подводную пещеру

Жанабек Мендигалин проплыл сквозь семиметровую подводную пещеру, расположенную в 63 километрах от Актау.

Кадр видео
Уникальные кадры любитель подводной охоты снял две недели назад.



По словам Жанабека Мендигалина, подводная пещера расположена в районе Голубой бухты в 63 километрах от Актау.

- В длину пещера примерно семь метров. Диаметр где-то полтора метра. Положившись на свой опыт, я решил проплыть сквозь нее. Не советую повторять это без страховки. Подобную пещеру в Каспийском море вижу впервые, - рассказал Жанабек Мендигалин.


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Комментарии ( 1 )

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  • ZR_Aktau
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:04
Ádemisin-aı. Úńgir kishkentaı bolsada, ádemi kórinedi. Beıne jazbaģa túsirgen azamatqa raqmet
 
 

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