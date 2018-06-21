Затаив дыхание: Житель Актау снял на видео подводную пещеру

Уникальные кадры любитель подводной охоты снял две недели назад.По словам Жанабека Мендигалина, подводная пещера расположена в районе Голубой бухты в 63 километрах от Актау.- В длину пещера примерно семь метров. Диаметр где-то полтора метра. Положившись на свой опыт, я решил проплыть сквозь нее. Не советую повторять это без страховки. Подобную пещеру в Каспийском море вижу впервые, - рассказал Жанабек Мендигалин.