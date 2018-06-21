Никар Рафикова: Повышение цены на товарный газ в Мангистауской области не обосновано

Участники общественных слушаний. Фото автора
Публичные слушания, по словам Никар Рафиковой, руководителя ОО «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей», прошли с нарушением закона. Оповещать население о подобных мероприятиях, как говорит Никар Рафикова, должны за 10 дней.
- Очередной раз слушания проводят без уведомления общественности. Одной из причин повышения цены называют увеличение числа потребителей. Но это ведь дает дополнительную прибыль. Причем здесь повышение цены? Получается, что нынешние услугополучатели становятся заложниками будущих потребителей. Другая причина - это изменение цен на товары. Но на какие - компания умалчивает, - говорит Никар Рафикова.
Представители ТОО «МАЭК-Казатомпром» заявили, что повышение тарифа АО «КазТрансГаз Аймак» отразится на населении и спровоцирует повышение тарифов на тепло и воду.
- Мы предлагаем признать данные слушания недействительными и требуем перенести их, так как очень мало людей пришло. Все зависит от решения руководства АО «КазТрансГаз Аймак», - отметили представители ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Алпамыс Кисметов, директор производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак», сообщил, что объявление о проведении слушаний опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 14 июня.
- По состоянию на 1 июня 2018 года дебиторская задолженность населения области перед компанией составляет 680 миллионов тенге. Юридические лица должны нам несколько миллиардов тенге. Если проект будет принят, то тариф для физических лиц составит 10,1 тенге без НДС (действующий тариф - 9,2 тенге). Окончательное решение примет Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Возможно, будут проведены дополнительные слушания, - сказал Алпамыс Кисметов.
Если проект утвердят, то новый тариф начнет действовать с 1 июля.
Напомним, что в прошлом году два раза проводились общественные слушания. Участники мероприятия требовали признать слушания недействительными из-за отсутствия представителей общественности.
- Очередной раз слушания проводят без уведомления общественности. Одной из причин повышения цены называют увеличение числа потребителей. Но это ведь дает дополнительную прибыль. Причем здесь повышение цены? Получается, что нынешние услугополучатели становятся заложниками будущих потребителей. Другая причина - это изменение цен на товары. Но на какие - компания умалчивает, - говорит Никар Рафикова.
Представители ТОО «МАЭК-Казатомпром» заявили, что повышение тарифа АО «КазТрансГаз Аймак» отразится на населении и спровоцирует повышение тарифов на тепло и воду.
- Мы предлагаем признать данные слушания недействительными и требуем перенести их, так как очень мало людей пришло. Все зависит от решения руководства АО «КазТрансГаз Аймак», - отметили представители ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Алпамыс Кисметов, директор производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак», сообщил, что объявление о проведении слушаний опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 14 июня.
- По состоянию на 1 июня 2018 года дебиторская задолженность населения области перед компанией составляет 680 миллионов тенге. Юридические лица должны нам несколько миллиардов тенге. Если проект будет принят, то тариф для физических лиц составит 10,1 тенге без НДС (действующий тариф - 9,2 тенге). Окончательное решение примет Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Возможно, будут проведены дополнительные слушания, - сказал Алпамыс Кисметов.
Если проект утвердят, то новый тариф начнет действовать с 1 июля.
Напомним, что в прошлом году два раза проводились общественные слушания. Участники мероприятия требовали признать слушания недействительными из-за отсутствия представителей общественности.