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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 19:22

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В общественных слушаниях Мангистауского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по повышению тарифа на транспортировку товарного газа приняли участие 10 человек

В Мангистауском филиале АО «КазТрансГаз Аймак» прошли публичные слушания по утверждению предельного тарифа на регулируемые услуги по транспортировке товарного газа по магистральным трубопроводам Мангистауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» на 2017-2021 годы. Бакытжан Бекмуратов, заместитель руководителя департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Мангистауской области сообщил, что действующий тариф будет утвержден через месяц, и, возможно, он не поменяется.

Участники общественных слушаний
Общественные слушания по вопросу утверждения предельного тарифа на транспортировку товарного газа прошли 25 августа в 15:00 в здании Мангистауского филиала АО «КазТрансГаз Аймак». В них приняли участие 10 человек. Объявления о слушаниях, как сообщил Бакытжан Бекмуратов, заместитель руководителя департамента по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Мангистауской области, были опубликованы в газете "Халық Ақпарат".

В общественных слушаниях Мангистауского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по повышению тарифа на транспортировку товарного газа приняли участие 10 человек

- Объявления о слушаниях в СМИ было, а участие в этих слушаниях — это желание любого потребителя. Как говорится, объявление есть, а прийти или не прийти — это уже в личных интересах, поэтому раз слушания были запланированы, их надо провести, поэтому я объявляю слушания открытыми. Они проводятся в рамках закона, поэтому их отменять я уже не имею права, потому что они проводятся за месяц до принятия решения. Решение будет принимать департамент по регулированию естественных монополий 25 сентября, - сообщил Бакытжан Бекмуратов.


Никар Рафикова, руководитель общественного объединения по защите прав потребителей Мангистауской области поинтересовалась: «Кто еще был приглашен на публичные слушания?» Бакытжан Бекмуратов ответил: «Юридически сказано, что в интернет-ресурсе или в СМИ должно пройти оповещение потребителей. Мы отправили еще письменные уведомления в акиматы городов и районов, чтобы присутствовали представители потребителей». На вопрос Никар Рафиковой, где потребители могли предварительно ознакомиться с материалами публичных слушаний, Бакытжан Бекмуратов ответил: «С материалами можете ознакомиться в ходе публичных слушаний. Потребителям такая информация представлена не была».

На просьбу же журналистов озвучить, кто принимает участие в слушаниях и чьи мнения будут учитываться при принятии окончательного решения, Бакытжан Бекмуратов сказал: «Каждый из нас является потребителем. Предоставление списка участников публичных слушаний - непредусмотренная процедура».

Слушания состоялись. И на них было отмечено, что сегодня Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» оказывает услуги по транспортировке товарного газа по магистральным трубопроводам для потребителей региона по тарифу 591, 80 тенге за тысячу кубометров без НДС. Филиалом компании была разработана инвестиционная программа на 2017-2021 годы на 6 миллиардов тенге, в связи с чем ожидался и рост тарифа. Но в Министерстве энергетики РК и департаменте по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Мангистауской области расходы программы сократили почти в четыре раза и утвердили расходы на 1,5 миллиарда тенге. В связи с чем, по словам Бакытжана Бекмуратова, тарифы могут не измениться.

- Инвестпрограмму мы откорректировали, потому что кое с чем и мы, и министерство энергетики РК были не согласны, поэтому окончательное решение будет дано через месяц, и, возможно, никакого роста тарифа не будет, потому что все затраты, которые субъект по данной инвестпрограмме будет нести, он будет производить за счет собственных средств. А первоначально реализация планировалась за счет заемных средств. Сейчас субъект планирует при действующем тарифе реализовать данную программу. Поэтому особых волнений среди потребителей газа не должно быть. Возможно, в дальнейшем тарифы будут пересматриваться, но пока в данный момент тариф не изменится, - сказал Бакытжан Бекмуратов.

Алпамыс Кисметов, директор производственного филиала «КазТрансГаз Аймак», пояснил, что инвестиционная программа, рассчитанная на освоение 6 миллиардов тенге включала в себя проект по разработке магистральной линии газопровода «Узень-Актау», которая сегодня состоит из трех ниток и, по словам Алпамыса Кисметова, загружена на 100 процентов. В связи с чем Мангистауский филиал АО «КазТрансГазАймак» предложил с учетом перспектив развития региона разработать проект по строительству четвертой нитки.

В общественных слушаниях Мангистауского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по повышению тарифа на транспортировку товарного газа приняли участие 10 человек

- Длина газопровода составляет 150 километров, это большой объем работ. Работы включали в себя разработку технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации для четвертой нитки. Соответственно, там требовалось строительство дополнительных коммуникаций. Но наши предложения были отклонены и были оставлены работы в объеме - 1,4 миллиарда тенге. Эти средства компания предусматривает за счет амортизационных отчислений. И они никак не влияют на изменение действующего тарифа. Также в предложенную нами программу входила газификация новых микрорайонов Актау в рамках реализации программы энергетического хаба. В наш адрес было направлено обращение из областного акимата, которым был разработан проект по газификации новых микрорайонов Актау с учетом расширения зоны города. В обращении было предложение - рассмотреть включение в программу «КазТрансГаз Аймак» реализацию проекта по газификация новых микрорайонов. Все это вошло в расходы на 6 миллиардов тенге, - отметил Алпамыс Кисметов.


В объем 1,4 миллиарда тенге теперь включены работы по поддержанию технического состояния действующего магистрального трубопровода и другие работы, которые будут проводиться в Каракиянском, Мангистауском, Мунайлинском районах и городах Актау и Жанаозен.

На вопрос Никар Рафиковой, означает ли сокращение бюджета инвестпрограммы то, что новые микрорайоны Актау останутся без газа, Алпамыс Кисметов ответил: «Проект не включен в инвестпрограмму по «КазТрансГаз Аймак», но будет ли это произведено за счет средств бюджета акимата, я не знаю. Но в данном случае он не принят».

Напомним, общественные слушания по вопросу повышения с 1 августа 2017 года тарифов на газ для потребителей Мангистауской области компания «КазТрансГаз Аймак» назначила на 20 июля. Участники мероприятия потребовали признать слушания недействительными из-за отсутствия представителей общественности.

Фото и видео Рашида Исмагилова





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В общественных слушаниях Мангистауского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по повышению тарифа на транспортировку товарного газа приняли участие десять человек


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Комментарии ( 2 )

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Papirosso (Посетители) Сегодня, 20:30
были опубликованы в газете "Халық Ақпарат". - Что за газета такая ? hypnosis

Сталина на них нету...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Papirosso
  • Ну Ну
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:43
Все равно протолкают то, что задумали.
А общественные слушания - чистая формальность, это же не референдум с подсчетом голосов.
Не приходилось мне, за свою жизнь, встречать "общество" которое соглашается с повышением тарифов на ком. услуги
 
 

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