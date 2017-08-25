В общественных слушаниях Мангистауского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по повышению тарифа на транспортировку товарного газа приняли участие 10 человек

Никар Рафикова, руководитель общественного объединения по защите прав потребителей Мангистауской области поинтересовалась: «Кто еще был приглашен на публичные слушания?» Бакытжан Бекмуратов ответил: «Юридически сказано, что в интернет-ресурсе или в СМИ должно пройти оповещение потребителей. Мы отправили еще письменные уведомления в акиматы городов и районов, чтобы присутствовали представители потребителей». На вопрос Никар Рафиковой, где потребители могли предварительно ознакомиться с материалами публичных слушаний, Бакытжан Бекмуратов ответил: «С материалами можете ознакомиться в ходе публичных слушаний. Потребителям такая информация представлена не была».
На просьбу же журналистов озвучить, кто принимает участие в слушаниях и чьи мнения будут учитываться при принятии окончательного решения, Бакытжан Бекмуратов сказал: «Каждый из нас является потребителем. Предоставление списка участников публичных слушаний - непредусмотренная процедура».
Слушания состоялись. И на них было отмечено, что сегодня Мангистауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» оказывает услуги по транспортировке товарного газа по магистральным трубопроводам для потребителей региона по тарифу 591, 80 тенге за тысячу кубометров без НДС. Филиалом компании была разработана инвестиционная программа на 2017-2021 годы на 6 миллиардов тенге, в связи с чем ожидался и рост тарифа. Но в Министерстве энергетики РК и департаменте по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Мангистауской области расходы программы сократили почти в четыре раза и утвердили расходы на 1,5 миллиарда тенге. В связи с чем, по словам Бакытжана Бекмуратова, тарифы могут не измениться.
- Инвестпрограмму мы откорректировали, потому что кое с чем и мы, и министерство энергетики РК были не согласны, поэтому окончательное решение будет дано через месяц, и, возможно, никакого роста тарифа не будет, потому что все затраты, которые субъект по данной инвестпрограмме будет нести, он будет производить за счет собственных средств. А первоначально реализация планировалась за счет заемных средств. Сейчас субъект планирует при действующем тарифе реализовать данную программу. Поэтому особых волнений среди потребителей газа не должно быть. Возможно, в дальнейшем тарифы будут пересматриваться, но пока в данный момент тариф не изменится, - сказал Бакытжан Бекмуратов.
Алпамыс Кисметов, директор производственного филиала «КазТрансГаз Аймак», пояснил, что инвестиционная программа, рассчитанная на освоение 6 миллиардов тенге включала в себя проект по разработке магистральной линии газопровода «Узень-Актау», которая сегодня состоит из трех ниток и, по словам Алпамыса Кисметова, загружена на 100 процентов. В связи с чем Мангистауский филиал АО «КазТрансГазАймак» предложил с учетом перспектив развития региона разработать проект по строительству четвертой нитки.
В объем 1,4 миллиарда тенге теперь включены работы по поддержанию технического состояния действующего магистрального трубопровода и другие работы, которые будут проводиться в Каракиянском, Мангистауском, Мунайлинском районах и городах Актау и Жанаозен.
На вопрос Никар Рафиковой, означает ли сокращение бюджета инвестпрограммы то, что новые микрорайоны Актау останутся без газа, Алпамыс Кисметов ответил: «Проект не включен в инвестпрограмму по «КазТрансГаз Аймак», но будет ли это произведено за счет средств бюджета акимата, я не знаю. Но в данном случае он не принят».
Напомним, общественные слушания по вопросу повышения с 1 августа 2017 года тарифов на газ для потребителей Мангистауской области компания «КазТрансГаз Аймак» назначила на 20 июля. Участники мероприятия потребовали признать слушания недействительными из-за отсутствия представителей общественности.
Фото и видео Рашида Исмагилова