В общественных слушаниях Мангистауского филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по повышению тарифа на транспортировку товарного газа приняли участие 10 человек

- Объявления о слушаниях в СМИ было, а участие в этих слушаниях — это желание любого потребителя. Как говорится, объявление есть, а прийти или не прийти — это уже в личных интересах, поэтому раз слушания были запланированы, их надо провести, поэтому я объявляю слушания открытыми. Они проводятся в рамках закона, поэтому их отменять я уже не имею права, потому что они проводятся за месяц до принятия решения. Решение будет принимать департамент по регулированию естественных монополий 25 сентября, - сообщил Бакытжан Бекмуратов.

- Длина газопровода составляет 150 километров, это большой объем работ. Работы включали в себя разработку технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации для четвертой нитки. Соответственно, там требовалось строительство дополнительных коммуникаций. Но наши предложения были отклонены и были оставлены работы в объеме - 1,4 миллиарда тенге. Эти средства компания предусматривает за счет амортизационных отчислений. И они никак не влияют на изменение действующего тарифа. Также в предложенную нами программу входила газификация новых микрорайонов Актау в рамках реализации программы энергетического хаба. В наш адрес было направлено обращение из областного акимата, которым был разработан проект по газификации новых микрорайонов Актау с учетом расширения зоны города. В обращении было предложение - рассмотреть включение в программу «КазТрансГаз Аймак» реализацию проекта по газификация новых микрорайонов. Все это вошло в расходы на 6 миллиардов тенге, - отметил Алпамыс Кисметов.

Назад Вперед













