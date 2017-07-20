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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 20:21

Просмотров: 388

Компания «КазТрансГаз Аймак» планирует повысить цены на газ для потребителей Мангистау

Общественные слушания по вопросу повышения с 1 августа 2017 года тарифов на газ для потребителей Мангистауской области компания «КазТрансГаз Аймак» назначила на 20 июля. Участники мероприятия потребовали признать слушания недействительными из-за отсутствия представителей общественности.

Возмущенные жители
Для слушаний, которые в «КазТрансГаз Аймак» назвали общественными, руководство компании выбрало зал, рассчитанный на 40 человек. Из 30 собравшихся более трети оказалась журналистами. Как выяснилось, их пригласили на мероприятие представители ТОО «МАЭК-Казатомпром» (МАЭК) - основного клиента «КазТрансГаз Аймак». Специалисты МАЭКа говорят, что о слушаниях по вопросу повышения цены на газ они узнали случайно.

Компания «КазТрансГаз Аймак» планирует повысить цены на газ для потребителей Мангистау

- Поднятие цены на газ затрагивает и население, и промышленные предприятия. Такая аудитория - это не общественные слушания. Из 11 неправительственных организаций региона, которые я обзвонил перед приходом сюда, ни один человек не знает. Хотя это социально важный вопрос. Несмотря на то, что есть регламент и процедура оповещения о проведении общественных слушаний, здесь они были нарушены. На слушания должны пригласить компетентных людей, представителей МАЭКа, и других лиц, которых волнует вопрос повышения цены на электроэнергию, на воду. Нам интересно мнение профессионалов о том, как это отразится на потребителях завтра. Аким говорил, что вопросы, которые влияют на социально-политические вещи, должны обсуждаться прозрачно, с привлечением всех заинтересованных органов. А здесь присутствуют только сотрудники вашего предприятия и те, кто случайно об этом узнал. Поэтому мы требуем признать эти слушания недействительными и провести открытые прозрачные слушания повторно, - сказал Мухтар Умбетов, правозащитник.


Руководитель департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Мангистауской области Сержан Сеихымбекулы сообщил, что объявления о проведении данных слушаний выходили в двух газетах: «Огни Мангистау» и «Мангистау» от 15 июля текущего года. Хотя по закону, как отметил Мухтар Умбетов, оповещать населения о подобных мероприятиях должны за 10 дней.

Компания «КазТрансГаз Аймак» планирует повысить цены на газ для потребителей Мангистау

- Я как могу заставить людей прийти? Привести их сюда? У кого-то, допустим, работа. Есть предусмотренные законом требования, и мы со своей стороны их выполнили. Если люди газеты не читают - это не наши проблемы, - отметил Сержан Сеихымбекулы.


В «КазТрансГаз Аймак» объяснили, почему о слушаниях не уведомили сотрудников ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Компания «КазТрансГаз Аймак» планирует повысить цены на газ для потребителей Мангистау

- Уведомление было, буквально на прошлой неделе я встречался с заместителем генерального директора, Касымбековым. Я прямо рядом с ним сидел и объявил, что у нас на следующей неделе пройдут общественные слушания в связи с тем, что идет увеличение оптовой цены на газ и планируется проект по увеличению конечной стоимости. И просил, чтобы он передал директору, - отметил Алпамыс Кисметов, директор производственного филиала «КазТрансГаз Аймак».


С 1 августа нынешнего года повысить тариф на газ, как сообщили в компании, планируется с учетом транспортировки: на 20 процентов - для юридических лиц и на 12 процентов - для производства тепловой энергии для населения. В ТОО «МАЭК-Казатомпром» пояснили, что это неминуемо спровоцирует еще и повышение тарифов на ресурсы, производимые на энергокомбинате. Чтобы предотвратить рост цен, руководители МАЭКа обратились с письмом к акиму Мангистауской области Ералы Тугжанову.

- В 2015 году стоимость транспортировки газа повысилась в шесть раз, что для МАЭКа обернулось долгами в 2,7 миллиарда тенге. На сегодняшний момент долг предприятия равен 1,5 миллиарда. Износ оборудования составляет 76 процентов. Если так продолжится в ближайшие несколько лет, МАЭК может остановиться. С учетом нового повышения тарифа добавится еще 3 миллиарда долга, и он уже будет 4,5 миллиарда тенге. Это обязательно отразится на населении, - отметили представители ТОО «МАЭК-Казатомпром».

В АО «КазТрансГаз Аймак» повышение тарифов объяснили увеличением стоимости оптовой реализации товарного газа. В Министерстве энергетики РК от 5 мая 2017 года утвердили предельные цены оптовой реализации товарного газа, в том числе по Мангистауской области - в размере 14 521 тенге за тысячу кубических метров. Это на 6,2 процента больше нынешней цены (13 678 тенге за тысячу кубических метров). Также на повышение тарифов влияют следующие факторы: увеличение затрат центрального аппарата и производственного филиала компании, связанных с реализацией товарного газа, а также инвестиционные программы.

Компания «КазТрансГаз Аймак» планирует повысить цены на газ для потребителей Мангистау

- Местные власти строят газопроводы, которые в последующем передадут для эксплуатации «КазТрансГаз Аймак». Мы новые тарифы на основе нормативов посчитали и подали заявки. Пока это только проект. Он будет рассмотрен и обсужден. В действующую инвестпрограмму на 2015-2020 годы заложены только текущие затраты, а затраты на обслуживание по отдельным объектам, в том числе вновь вводимым, не предусмотрены. Кроме того, «КазТрансГаз» закупает газ по завышенной цене на основании тарифов Министерства энергетики, а в Мангистау продает по заниженной. Повышение предельной оптовой цены на газ связано с частичной компенсацией этих потерь, - отметил Алпамыс Кисметов.


Требование о переносе общественных слушаний в департаменте по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Мангистауской области обещали донести до Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

Фото и видео Рашида Исмагилова



Компания «КазТрансГаз Аймак» планирует повысить цены на газ для потребителей Мангистау
Компания «КазТрансГаз Аймак» планирует повысить цены на газ для потребителей Мангистау
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Комментарии ( 2 )

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RRR (Посетители) Сегодня, 20:49
Все равно повысят.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • RRR
  • tolk
 Швейк (Посетители) Сегодня, 20:42
Уведомление было, буквально на прошлой неделе я встречался с заместителем генерального директора, Касымбековым. Я прямо рядом с ним сидел и объявил, что у нас на следующей неделе пройдут общественные слушания

Официальное письмо? Не, не слышал! stena
 
 

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