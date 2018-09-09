Житель Актау обвинил полицейских в нарушении ПДД

Автора видео возмутило поведение полицейских, которые остановили автомобиль Daewoo Nexia и сами припарковались на автобусной остановке. Мужчина подъехал к стражам порядка и сообщил им о нарушении ПДД. Полицейский в ответ сообщил, что автобуса в данный момент нет и попросил автора видео двигаться дальше, чтобы не создавать помеху движению автомобилей. На просьбу представиться блюститель порядка отказался.Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДВД Мангистауской области.