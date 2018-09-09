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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:08

Просмотров: 1801

Житель Актау обвинил полицейских в нарушении ПДД

Действия происходят на автобусной остановке возле автодороги в сторону 33 микрорайона.

Кадр видео
Автора видео возмутило поведение полицейских, которые остановили автомобиль Daewoo Nexia и сами припарковались на автобусной остановке. Мужчина подъехал к стражам порядка и сообщил им о нарушении ПДД. Полицейский в ответ сообщил, что автобуса в данный момент нет и попросил автора видео двигаться дальше, чтобы не создавать помеху движению автомобилей. На просьбу представиться блюститель порядка отказался.

Житель Актау обвинил полицейских в нарушении ПДД




Редакция Lada.kz ожидает официальный ответ от пресс-службы ДВД Мангистауской области.


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Комментарии ( 7 )

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  • Жанар
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:56
Отгавкаются менты.
Не в первой.
Сейчас походу в ДВД открыт конкурс на лучшую отмазку. Чья отмазка будет признана лучшей, в конце месяца получит дополнительную премию...
 
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  • Mestnyi
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 Критик SS (Посетители) Сегодня, 15:43
Водитель прав, даже если использовал телефон, он рискуя жизнью своей, зафиксировал правонарушение, чтоб доказать это, респект водителю побольше таких
 
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  • Ну Ну
  • Mestnyi
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 15:10
на автобусной остановке.

Вот также они,нарушая ПДД,останавливают автотранспорт прямо на остановке в районе ТЦ "Астана",хотя вся Набережная--это сплошная парковка.Им видите ли тут ближе,потому что сами стоят (спрятавшись среди машин) напротив остановки...
 
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  • Quwanysh Atshybaiuly
  • minus
 babnik (Посетители) Сегодня, 14:55
Полицейские думают им можно нарушать действительно так думают я один раз задал вопрос почему проехал на красный он мне в ответ красный наш зеленый общий
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babnik
 andrey1234567 (Посетители) Сегодня, 13:53
Чингизид,но это не отменяет нарушение правил полицейскими
 
-1
  • Жанар
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babnik
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:44
Qoıe. Bizdiń aıbyndy shendilerimiz qashan buzyp yedi. Mindetti túrde sebebi tabylady. Basqarmanyń jaýabyn kúteıik.
 
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  • minus
  • babnik
  • Ну Ну
 elek (Посетители) Сегодня, 13:44
Чингизид,
Да хрен с ним, с адм. протоколом - главное вот таких "чересчур грамотных" наказать, нарушают как им удобно - с других порядка требуют.
 
-1
  • babnik
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  • minus
  • Василий Кравчук
 Чингизид (Посетители) Сегодня, 13:16
Водитель сам может попасть на административный протокол- использование сотового телефона во время движения ТС)))
 
 

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