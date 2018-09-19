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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:49

Просмотров: 1489

В Актау снимавшему на видео полицейских водителю грозит административная ответственность

Привлечение к ответственности возможно по двум статьям КоАП РК. Об этом проинформировали в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Кадр видео
В ведомстве прокомментировали видеоролики «Житель Актау обвинил полицейских в нарушении ПДД» и «Еще один полицейский автомобиль на автобусной остановке сняли на видео в Актау».





- Проведена служебная проверка. Установлено, что действия сотрудников полиции при пресечении административных правонарушений являются правомерными согласно статье 36 КоАП РК. Водитель автомобиля Hundai Accent при управлении транспортным средством пользовался телефоном, а водитель Daewoo Nexia использовал внешние световые приборы и звуковые сигналы, - прокомментировали в ДВД Мангистауской области.

Статья 36 КоАП РК
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- Рассматривается вопрос о привлечении снимавшего видео неизвестного водителя к административной ответственности по части 1 статьи 591 и части 3 статьи 597 КоАП РК. Общая сумма штрафа составит 36 075 тенге, - дополнили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Статья 591 часть 1 КоАП РК
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Статья 597 часть 3 КоАП РК

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Комментарии ( 6 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:27
Рассматривается вопрос о привлечении снимавшего видео неизвестного водителя к административной ответственности

lol Почему-то и не сомневался,что всё этим закончится. Снимать их надо на в\регистратор,а не на камеру сотового телефона,если едешь один.Снимал бы пассажир,дело бы пошло по другому,хотя,опять же,не в нашей стране... draznilka
 
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  • ddd888
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:04
Ворон ворону глаз не выклюет....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • ddd888
 Ирон (Посетители) Сегодня, 18:55
Это полный алесс.все нормально .полиция работала .А вы на телефон снимали как вам не стыдно.

Это полный алесс.все нормально .полиция работала .А вы на телефон снимали как вам не стыдно.
 
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Zzz001 (Посетители) Сегодня, 18:23
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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:23
У нас все по принципу: "Что позволено Юпитеру, то не велено быку". umnik
 
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Ариель (Посетители) Сегодня, 17:56
В данном случае всё верно и по закону. Оба водителя, которые возомнили себя вдруг борцами за справедливость подвергали своими выходками опасности остальных участников движения.

Но полицейским стоило бы включать проблесковые маячки, когда они останавливаются на остановках общественного транспорта.
 
 

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