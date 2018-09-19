В Актау снимавшему на видео полицейских водителю грозит административная ответственность

Кадр видео
В ведомстве прокомментировали видеоролики «Житель Актау обвинил полицейских в нарушении ПДД» и «Еще один полицейский автомобиль на автобусной остановке сняли на видео в Актау».
- Проведена служебная проверка. Установлено, что действия сотрудников полиции при пресечении административных правонарушений являются правомерными согласно статье 36 КоАП РК. Водитель автомобиля Hundai Accent при управлении транспортным средством пользовался телефоном, а водитель Daewoo Nexia использовал внешние световые приборы и звуковые сигналы, - прокомментировали в ДВД Мангистауской области.
Статья 36 КоАП РК
- Рассматривается вопрос о привлечении снимавшего видео неизвестного водителя к административной ответственности по части 1 статьи 591 и части 3 статьи 597 КоАП РК. Общая сумма штрафа составит 36 075 тенге, - дополнили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Статья 591 часть 1 КоАП РК
Статья 597 часть 3 КоАП РК
- Проведена служебная проверка. Установлено, что действия сотрудников полиции при пресечении административных правонарушений являются правомерными согласно статье 36 КоАП РК. Водитель автомобиля Hundai Accent при управлении транспортным средством пользовался телефоном, а водитель Daewoo Nexia использовал внешние световые приборы и звуковые сигналы, - прокомментировали в ДВД Мангистауской области.
Статья 36 КоАП РК
- Рассматривается вопрос о привлечении снимавшего видео неизвестного водителя к административной ответственности по части 1 статьи 591 и части 3 статьи 597 КоАП РК. Общая сумма штрафа составит 36 075 тенге, - дополнили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Статья 591 часть 1 КоАП РК
Статья 597 часть 3 КоАП РК