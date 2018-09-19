В Актау снимавшему на видео полицейских водителю грозит административная ответственность

- Не является административным правонарушением совершение предусмотренного настоящим Кодексом деяния при задержании лица, совершившего противоправное посягательство, для доставления этого лица государственным органам и пресечения возможности совершения им новых посягательств, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.





- Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией. Наказание предусматривает штраф в размере пяти МРП - 12 025 тенге.

- Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств. Это влечет штраф в размере 10 МРП, то есть 24 050 тенге.

В ведомстве прокомментировали видеоролики «Житель Актау обвинил полицейских в нарушении ПДД» и «Еще один полицейский автомобиль на автобусной остановке сняли на видео в Актау».- Проведена служебная проверка. Установлено, что действия сотрудников полиции при пресечении административных правонарушений являются правомерными согласно статье 36 КоАП РК. Водитель автомобиля Hundai Accent при управлении транспортным средством пользовался телефоном, а водитель Daewoo Nexia использовал внешние световые приборы и звуковые сигналы, - прокомментировали в ДВД Мангистауской области.- Рассматривается вопрос о привлечении снимавшего видео неизвестного водителя к административной ответственности по части 1 статьи 591 и части 3 статьи 597 КоАП РК. Общая сумма штрафа составит 36 075 тенге, - дополнили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.