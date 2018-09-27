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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:45

Просмотров: 631

В Мангистауской области в собственность государства возвращены незаконно выделенные земельные участки

Общая площадь участков - 46,217 га, кадастровая стоимость - 669 миллионов тенге. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Прокуратура Мангистауской области. Фото из архива Lada.kz
По протесту прокурора 46 решений акимов о выделении земельных участков отменены. В собственность государства возвращены незаконно выданные земельные участки.

- Прокуратура Тупкараганского района проанализировала соблюдение местными исполнительными органами требований земельного законодательства.
В соответствии со статьей 48 Земельного кодекса Республики Казахстан, предоставление земельных участков или права аренды участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, осуществляется на торгах (конкурсах, аукционах). Однако в нарушение вышеуказанных требований закона местными исполнительными органами предоставлены земельные участки для коммерческих целей без проведения аукционов. Участки возвращены в собственность государства, - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.


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Комментарии ( 2 )

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Иван (Посетители) Сегодня, 11:53
Это мы и так знаем...привлекли то кого? rofl
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 10:51
Тот кто незаконно выделял земельные участки походу далеко. lol
 
 

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