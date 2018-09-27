В Мангистауской области в собственность государства возвращены незаконно выделенные земельные участки

Прокуратура Мангистауской области. Фото из архива Lada.kz

По протесту прокурора 46 решений акимов о выделении земельных участков отменены. В собственность государства возвращены незаконно выданные земельные участки.



- Прокуратура Тупкараганского района проанализировала соблюдение местными исполнительными органами требований земельного законодательства.

В соответствии со статьей 48 Земельного кодекса Республики Казахстан, предоставление земельных участков или права аренды участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, осуществляется на торгах (конкурсах, аукционах). Однако в нарушение вышеуказанных требований закона местными исполнительными органами предоставлены земельные участки для коммерческих целей без проведения аукционов. Участки возвращены в собственность государства, - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.