Режиссера из Франции оштрафовали в Актау

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Суд посчитал, что режиссер французской продакшн-студии Ligne de Front въехал на территорию Казахстана с частным визитом для проведения съемок документального фильма.



Венсана Прадо и сопровождавшего его переводчика полиция забрала с места, где режиссер беседовал с героями документального фильма о Жанаозенских событиях декабря 2011 года.



Миграционной службы Мангистауской области, заявили, что Винсент Прадо осуществлял трудовую деятельность без соответствующего разрешения, выданного уполномоченным органом.



Иностранцу разъяснили требования законодательства Республики Казахстан и признали виновным по части 5 статьи 517 КоАП РК - Нарушение иностранцем законодательства Республики Казахстан в области миграции населения, выразившееся в несоответствии осуществляемой деятельности целям, указанным в визе и (или) при регистрации в миграционной карточке.



Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 25 МРП, то есть 60 125 тенге.



Как передает агентство «Интерфакс», французскому журналисту суд запретил вести видеосъемки в регионе.



Постановление суда вступило в законную силу.