С начала года на набережной Актау вандалы разбили стекла 19 рекламных конструкций

Фото со странички instagram aktau_akimat
На набережной 14 и 15 микрорайонов установлено 30 рекламных конструкций.
С начала года вандалы сломали полностью одну конструкцию и разбили стекла 19 рекламных конструкций, сообщается на странице городского акимата в Instagram.
- Просим жителей и гостей Актау ответственно относиться к государственному имуществу. Акиматом города проводится своевременная работа по восстановлению разрушенных конструкций и стекол, - сообщили в городском акимате.
Напомним, в 2016 году на установку и оформление выставочной конструкции было выделено более 10 миллионов тенге из бюджета.
С начала года вандалы сломали полностью одну конструкцию и разбили стекла 19 рекламных конструкций, сообщается на странице городского акимата в Instagram.
- Просим жителей и гостей Актау ответственно относиться к государственному имуществу. Акиматом города проводится своевременная работа по восстановлению разрушенных конструкций и стекол, - сообщили в городском акимате.
Напомним, в 2016 году на установку и оформление выставочной конструкции было выделено более 10 миллионов тенге из бюджета.