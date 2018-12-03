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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:31

Просмотров: 226

С начала года на набережной Актау вандалы разбили стекла 19 рекламных конструкций

Об этом сообщается на странице городского акимата в Instagram.

Фото со странички instagram aktau_akimat
На набережной 14 и 15 микрорайонов установлено 30 рекламных конструкций.

С начала года вандалы сломали полностью одну конструкцию и разбили стекла 19 рекламных конструкций, сообщается на странице городского акимата в Instagram.

С начала года на набережной Актау вандалы разбили стекла 19 рекламных конструкций


- Просим жителей и гостей Актау ответственно относиться к государственному имуществу. Акиматом города проводится своевременная работа по восстановлению разрушенных конструкций и стекол, - сообщили в городском акимате.

Напомним, в 2016 году на установку и оформление выставочной конструкции было выделено более 10 миллионов тенге из бюджета.


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Комментарии ( 2 )

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НЕТ (Посетители) Сегодня, 13:59
Это не вандалы! Это дебилы! Сами ничего не могут сделать для благоустройства нашего родного города. Ни души, ни мозгов! bazar
Руки бы по отрубать этим нелюдям.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:50
Акиматом города проводится своевременная работа по восстановлению разрушенных конструкций и стекол, - сообщили в городском акимате.

Какая наглая ложь! Только сегодня утром прошёлся по Набережной и обратил внимание на разбитые рекламные конструкции,которые так и стоят ещё с лета.Более того,появились сломанные лавочки и урны.Но возмущает больше всего то,что всё это делается в зоне видимости наружных камер! Много раз уже писал об этом,не поленюсь и в этот раз: Начальника ЦОУ в отставку! За то,что его операторы охраняют кукурузу у мониторов,пока вандалы делают свои дела.За что мы платим им зарплаты? Или пусть сам сидит и бдит за порядком! look
 
 

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