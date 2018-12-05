Назначены двое заместителей акима Мангистауской области

Распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с администрацией Президента РК заместителями акима Мангистауской области назначены Уркен Бисакаев и Нурдаулет Килыбай.Килыбай Нурдаулет Игиликулы родился в Мангистауской области, поселок Бейнеу. Окончил в 1999 Казахскую академию транспорта и коммуникации им.М.Тынышпаева (инженер по организации перевозок), в 2003 - Евразийский национальный университет им.Л.Гумилева (финансы и финансовое право), в 2018 - Международную школу Stafford House (г.Бостон, США).Трудовой путь начал в 1999 году в должности дежурного по станции Мангистауского отделения перевозок.2010-2010 - управляющий директор по пассажирским перевозкам АО «НК «ҚТЖ»;2010-2011 - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК;2011-2012 - советник президента АО «НК «ҚТЖ», директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Мангистауское отделение дороги»;2012-2013 - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК;2013-2015 - управляющий директор – руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ»;2015-2017 - исполнительный директор АО «НК «ҚТЖ» - президент АО «Пассажирские перевозки»;2017 - председатель правления - генеральный директор АО «Темиржолсу».Бисакаев Уркен Сериккалиевич родился в Западно-Казахстанской области. Окончил в 1999 году Казахский Национальный технический университет (экономика и менеджмент, инженер-экономист (менеджер), в 2010 - Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова (юриспруденция).Трудовой путь начал в 1999 году - экономист, ОАО «Интергазстрой», Западно-Казахстанская область город Аксай.2010-2012 - заместитель акима города Актау;2012-2016 - руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области;2016-2017 - заместитель акима города Актау;С 2017 - руководитель управления туризма Мангистауской области.