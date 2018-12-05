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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:37

Просмотров: 833

Назначены двое заместителей акима Мангистауской области

Экс-президент АО «Темиржолсу» Нурдаулет Килыбай и экс-руководитель управления туризма Мангистауской области Уркен Бисакаев назначены заместителями главы региона Ералы Тугжанова. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с администрацией Президента РК заместителями акима Мангистауской области назначены Уркен Бисакаев и Нурдаулет Килыбай.

Килыбай Нурдаулет Игиликулы родился в Мангистауской области, поселок Бейнеу. Окончил в 1999 Казахскую академию транспорта и коммуникации им.М.Тынышпаева (инженер по организации перевозок), в 2003 - Евразийский национальный университет им.Л.Гумилева (финансы и финансовое право), в 2018 - Международную школу Stafford House (г.Бостон, США).

Назначены двое заместителей акима Мангистауской области


Трудовой путь начал в 1999 году в должности дежурного по станции Мангистауского отделения перевозок.

2010-2010 - управляющий директор по пассажирским перевозкам АО «НК «ҚТЖ»;
2010-2011 - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК;
2011-2012 - советник президента АО «НК «ҚТЖ», директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Мангистауское отделение дороги»;
2012-2013 - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций РК;
2013-2015 - управляющий директор – руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ»;
2015-2017 - исполнительный директор АО «НК «ҚТЖ» - президент АО «Пассажирские перевозки»;
2017 - председатель правления - генеральный директор АО «Темиржолсу».

Бисакаев Уркен Сериккалиевич родился в Западно-Казахстанской области. Окончил в 1999 году Казахский Национальный технический университет (экономика и менеджмент, инженер-экономист (менеджер), в 2010 - Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова (юриспруденция).

Назначены двое заместителей акима Мангистауской области


Трудовой путь начал в 1999 году - экономист, ОАО «Интергазстрой», Западно-Казахстанская область город Аксай.

2010-2012 - заместитель акима города Актау;
2012-2016 - руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области;
2016-2017 - заместитель акима города Актау;
С 2017 - руководитель управления туризма Мангистауской области.


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Комментарии ( 2 )

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Oga_ST (Посетители) Сегодня, 18:15
Никто из них и дня не проработал на производстве.Печаль.
 
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bekenova (Посетители) Сегодня, 17:43
боимся уже что то писать, ну желаем им честности, успехов и здоровья.
 
 

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