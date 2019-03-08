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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:08

Просмотров: 830

Парад келiн: 300 женщин села Жынгылды восхитили пользователей социальных сетей

В селе Жынгылды Мангистауской области состоялось мероприятие, посвященное почитанию казахских традиций. Участие в нем приняли 300 женщин. Впечатляющее количество келiн восхитило пользователей социальных сетей.

Женщины села Жынгылды
В селе Жынгылды Мангистауского района прошло мероприятие под названием «Мен Әйелмін, Әлемнің анасымын» («Я женщина, мать вселенной»). В нем приняли участие матери, дочери, свекрови, внучки и бабушки. Всего 300 женщин.

- Как это важно - дать правильное воспитание дочери! Именно от матери к дочери передается и сохраняется национальный дуxовный код, код нашей идентичности, код нашей нравственности, код нашей жизни. «Қыз тәрбиесі - Ұлт тәрбиесі» (Воспитание девочки, воспитание нации), вот с таким девизом должны мы, женщины, проживать свою жизнь. Сейчас модно стало говорить: это в ваше время так было, сейчас нам это не надо, надо как в Европе жить! Стоп. Европейцами мы в быту может будем, но дуxовно и нравственно мы должны сохраниться, как уникальная нация, со всеми важными традициями и обычаями, - отметила Сауле Салихова, председатель совета деловых женщин региональной Палаты предпринимателей «Атамекен» Мангистауской области.

Женщины привлекли внимание пользователей социальных сетей. Многие стали спрашивать, где прошел парад келiн.

- «Что это за аул?», «Какое прекрасное духовное мероприятие», - задавали вопросы в интернете люди.

На мероприятии звучали теплые слова в адрес старших женщин от невесток, дочек и внучек. Бабушки передавали опыт и знания молодежи. Учили девушек ткачеству, валянию шерсти, плетению кос и многому другому.

- Здесь более 300 бабушек, мам и дочек! Сегодня в Жынгылды не осталось ни одной женщины, все здесь. Это было дуxовно, богато душевным теплом, красочное, яркое мероприятие! Аул Жынгылды восxитил меня своей атмосферой!, - отмечали гости мероприятия.

Подобное мероприятие организаторы планируют провести и в Актау с еще большим количеством участников.





Фото и видео из социальных сетей


Парад келiн: 300 женщин села Жынгылды восхитили пользователей социальных сетей
Парад келiн: 300 женщин села Жынгылды восхитили пользователей социальных сетей
Парад келiн: 300 женщин села Жынгылды восхитили пользователей социальных сетей
Парад келiн: 300 женщин села Жынгылды восхитили пользователей социальных сетей
Парад келiн: 300 женщин села Жынгылды восхитили пользователей социальных сетей
Парад келiн: 300 женщин села Жынгылды восхитили пользователей социальных сетей
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