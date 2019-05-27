Полицейские Актау 25 мая выявили 200 правонарушений

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Дорожная полиция Актау работала в усиленном режиме 25 мая.
При надзоре за дорожным движением во время празднования «Последнего звонка» сотрудниками дорожно-патрульной службы было выявлено 195 административных правонарушений.
- Были задержаны два водителя, находившихся в алкогольном опьянении, а также на двух родителей несовершеннолетних, заведомо отдавших управление автотранспортом своим детям, были составлены административные протоколы, - отметили в пресс-службе ведомства.
По информации департамента полиции области, на штрафстоянку были водворены 23 автомобиля.
- Сотрудники дорожно-патрульной службы мониторили социальные сети для выявления правонарушителей. Все видеоролики и фотографии были тщательно изучены, что поспособствовало оперативно отреагировать на нарушения, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.
При надзоре за дорожным движением во время празднования «Последнего звонка» сотрудниками дорожно-патрульной службы было выявлено 195 административных правонарушений.
- Были задержаны два водителя, находившихся в алкогольном опьянении, а также на двух родителей несовершеннолетних, заведомо отдавших управление автотранспортом своим детям, были составлены административные протоколы, - отметили в пресс-службе ведомства.
По информации департамента полиции области, на штрафстоянку были водворены 23 автомобиля.
- Сотрудники дорожно-патрульной службы мониторили социальные сети для выявления правонарушителей. Все видеоролики и фотографии были тщательно изучены, что поспособствовало оперативно отреагировать на нарушения, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Мангистау.
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