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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:10

Просмотров: 3211

Совершившим разбойное нападение жанаозенцам вынесли приговор

Осужденные за разбой Жарасхан Омирзаков и Сагындык Айтбанов по предварительному сговору со своим знакомым Нурбеком Мусаевым совершили кражу в продуктовом магазине «Ер-Косай» в Жанаозене. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фотоколлаж из архива Lada.kz
Жанаозенским городским судом было рассмотрено уголовное дело в отношении Жарасхана Омирзакова и Сагындыка Айтбанова, которые обвинялись по статье 192 части 2 параграфам 1, 3, 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).

- Чтобы не распознали их лица, нарушители прикрылись капюшонами от верхней одежды. Нурбек Мусаев был вооружен неустановленным обрезным ружьём, у Жарасхана Омирзакова в руках была пустая бутылка из-под пива, лежавшая ранее возле магазина. Сагындык Айтбанов находился снаружи магазина и наблюдал, чтобы посторонние не вошли и не стали свидетелями преступной деятельности. Войдя в магазин, Жарасхан Омирзаков совершил разбойное нападение, бросив бутылку в сторону несовершеннолетней продавщицы, затем похитил из кассы деньги в сумме 400 тысяч тенге и скрылся с места преступления, - сообщили в пресс-службе суда.

Приговором суда Жарасхан Омирзаков и Сагындык Айтбанов были признаны виновными по пунктам 1, 2, 3 части 2 статьи 192 УК РК и получили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 и 5,5 лет соответственно.

- В отношении третьего участника происшествия, Нурбека Мусаева, дело в суд не поступало, - подытожили в пресс-службе областного суда.

Напомним, в августе этого года подозреваемых в разбойном нападении разыскивала полиция Мангистау. Позже троих подозреваемых в разбойном нападении задержали в Жанаозене.



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Комментарии ( 6 )

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Князь (Посетители) Сегодня, 20:14
Цитата: tolk
ретий чьим то сынком оказался?

Наверняка.
 
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 20:10
bazar и правда, на фото 3е, участников 3, а В отношении третьего участника происшествия, Нурбека Мусаева, дело в суд не поступало...такое бывает???
 
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vaterloo (Посетители) Сегодня, 20:01
Раньше больше давали- КАЛИНА КРАСНАЯ
 
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  • alixah
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 18:50
Темная история. Так проверяли машины неделю, по дороге с МАЭКа, я думал, как минимум двоих замочили. А выяснилось, просто ограбление сельского магазина, а одного так вообще отпустили. Непонятно как то.
 
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  • Шевченко 81
 Beluy (Посетители) Сегодня, 18:39
kazakhstan, Дык ружо то неустановленое. ))
 
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 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 18:19
Нурбек Мусаев был вооружен неустановленным обрезным ружьём


В отношении третьего участника происшествия, Нурбека Мусаева, дело в суд не поступало, - подытожили в пресс-службе областного суда.


По чем нынче свобода господа прокуроры и судьи?
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 18:17
Третий чьим то сынком оказался?
 
 

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