Совершившим разбойное нападение жанаозенцам вынесли приговор

Фотоколлаж из архива Lada.kz
Жанаозенским городским судом было рассмотрено уголовное дело в отношении Жарасхана Омирзакова и Сагындыка Айтбанова, которые обвинялись по статье 192 части 2 параграфам 1, 3, 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК).
- Чтобы не распознали их лица, нарушители прикрылись капюшонами от верхней одежды. Нурбек Мусаев был вооружен неустановленным обрезным ружьём, у Жарасхана Омирзакова в руках была пустая бутылка из-под пива, лежавшая ранее возле магазина. Сагындык Айтбанов находился снаружи магазина и наблюдал, чтобы посторонние не вошли и не стали свидетелями преступной деятельности. Войдя в магазин, Жарасхан Омирзаков совершил разбойное нападение, бросив бутылку в сторону несовершеннолетней продавщицы, затем похитил из кассы деньги в сумме 400 тысяч тенге и скрылся с места преступления, - сообщили в пресс-службе суда.
Приговором суда Жарасхан Омирзаков и Сагындык Айтбанов были признаны виновными по пунктам 1, 2, 3 части 2 статьи 192 УК РК и получили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 и 5,5 лет соответственно.
- В отношении третьего участника происшествия, Нурбека Мусаева, дело в суд не поступало, - подытожили в пресс-службе областного суда.
Напомним, в августе этого года подозреваемых в разбойном нападении разыскивала полиция Мангистау. Позже троих подозреваемых в разбойном нападении задержали в Жанаозене.
- Чтобы не распознали их лица, нарушители прикрылись капюшонами от верхней одежды. Нурбек Мусаев был вооружен неустановленным обрезным ружьём, у Жарасхана Омирзакова в руках была пустая бутылка из-под пива, лежавшая ранее возле магазина. Сагындык Айтбанов находился снаружи магазина и наблюдал, чтобы посторонние не вошли и не стали свидетелями преступной деятельности. Войдя в магазин, Жарасхан Омирзаков совершил разбойное нападение, бросив бутылку в сторону несовершеннолетней продавщицы, затем похитил из кассы деньги в сумме 400 тысяч тенге и скрылся с места преступления, - сообщили в пресс-службе суда.
Приговором суда Жарасхан Омирзаков и Сагындык Айтбанов были признаны виновными по пунктам 1, 2, 3 части 2 статьи 192 УК РК и получили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 и 5,5 лет соответственно.
- В отношении третьего участника происшествия, Нурбека Мусаева, дело в суд не поступало, - подытожили в пресс-службе областного суда.
Напомним, в августе этого года подозреваемых в разбойном нападении разыскивала полиция Мангистау. Позже троих подозреваемых в разбойном нападении задержали в Жанаозене.