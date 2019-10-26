Житель Актау пытался отобрать квартиру у своих детей

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В Актауском городском суде было рассмотрено дело по иску гражданина и его родителей к бывшей жене и матери его троих детей.



В ходе рассмотрения гражданского дела судом было установлено, что бывшие супруги, будучи в браке, решили купить квартиру у родителей мужа, поскольку родителям срочно нужны были деньги, а новобрачным – место жительства. Стороны заключили договор через нотариус, оплатили деньги, получили квартиру.



- Однако через несколько месяцев после сделки супруги решили развестись, поскольку совместная жизнь у них не сложилась ввиду несовместимости характеров. Нерадивый отец, бросив своих троих детей, переехал к родителям, и вместе с ними решил отобрать квартиру у бывшей супруги и малолетних детей. В целях осуществления своих злонамеренных планов они, предварительно сговорившись, обратились в суд с иском, указав, что мать со своими детьми никакого отношения к квартире не имеют, в связи с чем просили признать договор купли-продажи квартиры недействительным. При этом они прекрасно знали, что молодая мать еле сводит концы с концами и лишена возможности работать, поскольку сидит дома, ухаживая за детьми. Своим корыстным поступком истцы попытались оставить мать с детьми без крыши над головой и средств к существованию, - рассказали в пресс-службе суда.



Судья, решив, что истцы пошли на такое ухищрение, дабы лишить молодую мать и детей жилья, встал на сторону ответчика, защитив их права.



Решение суда вступило в законную силу.