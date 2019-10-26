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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: 26-10-2019, 19:27

Просмотров: 6088

Житель Актау пытался отобрать квартиру у своих детей

Мужчина, бросив своих троих малолетних детей, вместе со своими родителями решил отобрать квартиру у бывшей супруги и малолетних «отпрысков». Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Иллюстративное фото с сайта life.ru
В Актауском городском суде было рассмотрено дело по иску гражданина и его родителей к бывшей жене и матери его троих детей.

В ходе рассмотрения гражданского дела судом было установлено, что бывшие супруги, будучи в браке, решили купить квартиру у родителей мужа, поскольку родителям срочно нужны были деньги, а новобрачным – место жительства. Стороны заключили договор через нотариус, оплатили деньги, получили квартиру.

- Однако через несколько месяцев после сделки супруги решили развестись, поскольку совместная жизнь у них не сложилась ввиду несовместимости характеров. Нерадивый отец, бросив своих троих детей, переехал к родителям, и вместе с ними решил отобрать квартиру у бывшей супруги и малолетних детей. В целях осуществления своих злонамеренных планов они, предварительно сговорившись, обратились в суд с иском, указав, что мать со своими детьми никакого отношения к квартире не имеют, в связи с чем просили признать договор купли-продажи квартиры недействительным. При этом они прекрасно знали, что молодая мать еле сводит концы с концами и лишена возможности работать, поскольку сидит дома, ухаживая за детьми. Своим корыстным поступком истцы попытались оставить мать с детьми без крыши над головой и средств к существованию, - рассказали в пресс-службе суда.

Судья, решив, что истцы пошли на такое ухищрение, дабы лишить молодую мать и детей жилья, встал на сторону ответчика, защитив их права.

Решение суда вступило в законную силу.



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Комментарии ( 5 )

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  • синдбад
  • Placida
  • анжела
 Lady_M (Посетители) Вчера, 18:51
в целом удивляться нечему, сейчас каждый второй бросает детей на плечи жены.

куда страшнее когда аморальные бабушки и дедушки поддерживают своего уродца и всеми силами стараются у внуков отобрать последний кусок хлеба.
Товарищи вы все не заберете с собой, и там еще переворачиваться будете от таких поступков на земле.
 
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alanalda1 (Посетители) Вчера, 15:44
Подлый поступок против своих детей.
Дети вырастут, а как этот "отец" будет смотреть им в глаза когда они узнают, что он хотел их выкинуть на улицу?
 
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Ирон (Посетители) Вчера, 14:37
Это не корыстные поступки .это корыстные. Вот так живём. Не совести не стыда .а на Европу смотрим
 
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  • Mona
  • alanalda1
 Apmaxa (Посетители) Вчера, 08:43
kolu411, да и что за родители, которые продают свою квартиру сыну с внуками... деньги всем нужны, но не так же их добывать, возьми кредит тогда уже.
 
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  • Apmaxa
  • alanalda1
  • Placida
  • Кая Снегова
  • анжела
 kolu411 (Посетители) Вчера, 01:08
Тот момент когда жена больше мужик чем муж!?
 
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  • alanalda1
 manwyk (Посетители) 26 октября 2019 20:22
Браво,судья!

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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