Бывшую галерею на набережной Актау разгромили вандалы

- Это набережная, где гуляют не только актаусцы, но и гости нашего города. Я просто в шоке. Как можно быть таким равнодушным. Ведь это здание можно использовать в благих целях, - возмутился местный житель Наиль.

- Наша галерея переехала в 32 микрорайон. Помещение вернули Мурату Саугабаеву, - сообщил Аймурат Танатов.

Стёкла в здании разбиты и изрисованы. Жители Актау жалуются на вандалов.Как отметил руководитель арт-галереи «Онер» Аймурат Танатов, помещение вернули владельцу.По информации из открытых источников, Мурат Саугабаев является депутатом Актауского городского маслихата, членом партии «Нур Отан» и заместителем директора ТОО «ПФ «Магаш» в Актау.Нам удалось связаться с ним. Мурат Саугабаев сообщил, что на следующей неделе в помещении на набережной запланирован ремонт. Там должна открыться мастерская по изготовлению национальных изделий.