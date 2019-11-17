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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:01

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Бывшую галерею на набережной Актау разгромили вандалы

Бывшее помещение арт-галереи «Онер» на спуске к морю в 4 микрорайоне приобрело удручающий вид.

Кадр видео
Стёкла в здании разбиты и изрисованы. Жители Актау жалуются на вандалов.

- Это набережная, где гуляют не только актаусцы, но и гости нашего города. Я просто в шоке. Как можно быть таким равнодушным. Ведь это здание можно использовать в благих целях, - возмутился местный житель Наиль.




Как отметил руководитель арт-галереи «Онер» Аймурат Танатов, помещение вернули владельцу.

- Наша галерея переехала в 32 микрорайон. Помещение вернули Мурату Саугабаеву, - сообщил Аймурат Танатов.


По информации из открытых источников, Мурат Саугабаев является депутатом Актауского городского маслихата, членом партии «Нур Отан» и заместителем директора ТОО «ПФ «Магаш» в Актау.

Нам удалось связаться с ним. Мурат Саугабаев сообщил, что на следующей неделе в помещении на набережной запланирован ремонт. Там должна открыться мастерская по изготовлению национальных изделий.



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