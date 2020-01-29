«Дайте нам место»: Скейтер обратился к акимату Актау

В редакцию Lada.kz обратился Тамир Хусаинов, 18-летний житель Актау.По словам Тамира, он уже три года увлекается катанием на скейтборде. По его словам, построенный в 1 микрорайоне скейт-парк был создан теми, кто далек от интересов молодежи.- Мы - молодежь, которая, к счастью, не гуляет по подворотням, не курит в подъездах, а занимается здоровым образом жизни. Мы лишены площадки для катания. Да, построили скейт-парк в 1 микрорайоне города - здесь очень неудобно кататься, а сейчас территорию, отданную под него, стали еще и притеснять: строить сбоку площадку, по слухам, для тех предпринимателей, которые стояли на набережной. Но разве это справедливо – решать проблемы других за счет интересов молодых?, - возмутился Тамир Хусаинов.Парень отметил, что до строительства скейт-парка в 1 микрорайоне молодые люди катались, где придется – у монумента «Вечный огонь», у памятника Кашагану Куржиманулы, у здания музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина и на площадке у флагштока в 12 микрорайоне.- Нас отовсюду выгоняют, словно мы занимаемся непристойным делом. А скейт-парк в парке «Акбота» настолько не приспособлен к катанию, что мы стали приносить самодельные фигуры для занятий. Мы просим акима города обновить наш любимый парк, либо построить его в другом месте, мы уже не мечтаем о крытом парке! А если и крытый - пусть будет платным – и нам хорошо, и городу прибыль. Разве мало у нас в городе бизнесменов, которые строят спортивные и игровые площадки, почему бы не взяться еще за одну? Закрыв глаза на просьбу молодежи сегодня, город может завтра обрести тех, кто, плюнув на все, начнет пополнять списки отделов по делам несовершеннолетних, - сказал Тамир Хусаинов.По словам Тамира, он надеется, что акимат увидит это обращение, и рассмотрит как нужное и важное для молодежи дело, ведь ребята хотят прогрессировать, а не быть балластом для родителей.