«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 29 Января
+7...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 380.84 KZT
  • €1 = 419.5 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:51

Просмотров: 103

«Дайте нам место»: Скейтер обратился к акимату Актау

Представитель молодежи Актау попросил главу города выделить уличным спортсменам место для занятий экстремальными видами спорта.

Фото предоставлено Тамиром Хусаиновым
В редакцию Lada.kz обратился Тамир Хусаинов, 18-летний житель Актау.

По словам Тамира, он уже три года увлекается катанием на скейтборде. По его словам, построенный в 1 микрорайоне скейт-парк был создан теми, кто далек от интересов молодежи.

- Мы - молодежь, которая, к счастью, не гуляет по подворотням, не курит в подъездах, а занимается здоровым образом жизни. Мы лишены площадки для катания. Да, построили скейт-парк в 1 микрорайоне города - здесь очень неудобно кататься, а сейчас территорию, отданную под него, стали еще и притеснять: строить сбоку площадку, по слухам, для тех предпринимателей, которые стояли на набережной. Но разве это справедливо – решать проблемы других за счет интересов молодых?, - возмутился Тамир Хусаинов.

Парень отметил, что до строительства скейт-парка в 1 микрорайоне молодые люди катались, где придется – у монумента «Вечный огонь», у памятника Кашагану Куржиманулы, у здания музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина и на площадке у флагштока в 12 микрорайоне.

«Дайте нам место»: Скейтер обратился к акимату Актау


- Нас отовсюду выгоняют, словно мы занимаемся непристойным делом. А скейт-парк в парке «Акбота» настолько не приспособлен к катанию, что мы стали приносить самодельные фигуры для занятий. Мы просим акима города обновить наш любимый парк, либо построить его в другом месте, мы уже не мечтаем о крытом парке! А если и крытый - пусть будет платным – и нам хорошо, и городу прибыль. Разве мало у нас в городе бизнесменов, которые строят спортивные и игровые площадки, почему бы не взяться еще за одну? Закрыв глаза на просьбу молодежи сегодня, город может завтра обрести тех, кто, плюнув на все, начнет пополнять списки отделов по делам несовершеннолетних, - сказал Тамир Хусаинов.

По словам Тамира, он надеется, что акимат увидит это обращение, и рассмотрит как нужное и важное для молодежи дело, ведь ребята хотят прогрессировать, а не быть балластом для родителей.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • ЁмоЁ
  • NatalyaM
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 14:59
да ему плевать на всех жителей города, не только молодежь. Вы его хоть раз видели? вот и я нет, а он есть.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика