Письмо из прошлого: Солдатскую записку 1969 года нашли в Актау

Записку солдат 1969 года обнаружил Асан Каражигитов и его друзья при реконструкции одного из гаражей, расположенных в районе промышленной зоны города.В письме служивших призыва 1967 года отмечено, что гараж, в котором впоследствии нашли записку, строили они. В письме названы имена пяти человек, служивших в воинской части 40244.- Мы нашли эту записку еще летом прошлого года. Она была вся смята, и мы решили положить её между страниц книги. Но благополучно забыли об этом до февраля этого года. Мы хотим, чтобы эти люди спустя столько времени узнали, что их письмо нашли. Может, и они найдут друг друга и вспомнят службу в Мангистау. Прошло больше 50 лет, надеюсь, они живы, - сказал Асан Каражигитов.