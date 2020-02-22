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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:59

Просмотров: 7645

Письмо из прошлого: Солдатскую записку 1969 года нашли в Актау

Послание актаусцам обнаружили ещё летом 2019 года. Обнаружившие записку жители города надеются, что отметившиеся в записке солдаты найдут друг друга и вспомнят о годах службы в тогдашнем Шевченко.

Отрывок из найденного письма
Записку солдат 1969 года обнаружил Асан Каражигитов и его друзья при реконструкции одного из гаражей, расположенных в районе промышленной зоны города.

В письме служивших призыва 1967 года отмечено, что гараж, в котором впоследствии нашли записку, строили они. В письме названы имена пяти человек, служивших в воинской части 40244.

Письмо из прошлого: Солдатскую записку 1969 года нашли в Актау


- Мы нашли эту записку еще летом прошлого года. Она была вся смята, и мы решили положить её между страниц книги. Но благополучно забыли об этом до февраля этого года. Мы хотим, чтобы эти люди спустя столько времени узнали, что их письмо нашли. Может, и они найдут друг друга и вспомнят службу в Мангистау. Прошло больше 50 лет, надеюсь, они живы, - сказал Асан Каражигитов.



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Комментарии ( 1 )

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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 17:50
А я думал, что и тут без господина Баева не обошлось. Думал, что у него дома реликвия завалялась...
 
 

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