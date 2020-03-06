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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:23

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В Мангистау под наблюдением в связи с коронавирусом находятся 23 человека

Под наблюдением врачей в связи с распространением в мире коронавируса в Мангистау находятся 15 граждан Ирана и восемь казахстанцев. Об этом на площадке службы общественных коммуникаций рассказал Ануар Сагимбаев, руководитель управления здравоохранения Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
По данным Ануара Сагимбаева, на сегодняшний день в Мангистауской области 23 человека (15 человек граждан Ирана и восемь граждан РК) находятся под медицинским наблюдением в связи с распространением коронавируса в мире. В частности, четверо больных госпитализированы с диагнозом «Острая респираторная вирусная инфекция», трое госпитализированы в инфекционное отделение Мангистауской областной больницы, один - в инфекционное отделение многопрофильной больницы Жанаозена.

- В областной противотуберкулезный диспансер (провизорный стационар) были госпитализированы и взяты под медицинское наблюдение -19 человек (шесть граждан РК, 13 граждан Ирана), - рассказал Ануар Сагимбаев.

Руководитель управления здравоохранения рассказал, какие страны вошли в список иностранных государств, неблагополучных по коронавирусной инфекции, после посещения которых казахстанцы обязаны быть взяты на карантин.

- Если прошло менее 14 дней с момента последнего посещения в Китайскую Народную Республику, Иран и Южную Корею (страны категории 1А), граждане изолируются в провизорские госпитали, определённые местными исполнительными органами. Граждане, прибывшие из стран: Гонконг, Макао, Тайваня, Японии, Италии по категории 1Б, изолируются на дому в течение 14 дней со дня въезда на границу РК. На дому за ними проводится медицинский контроль с ежедневным звонком медицинских работников. При отсутствии условий изоляции на дому рекомендуется госпитализировать. Граждане, прибывшие из Франции, Германии, Таиланда, Азербайджана, также изолируются по месту жительства в течение 14 дней со дня пересечения границы РК. В течение 14 дней проводится медицинский контроль по телефону, - рассказал Ануар Санимбаев.

По словам главного медика региона, в Республике Казахстан на сегодняшний день коронавирусная инфекция не зарегистрирована.

- При пересечении границы Казахстана граждане, прибывающие из иностранных государств, обслуживаются специалистами специальных санитарно-карантинных пунктов. В области функционируют семь санитарно-карантинных пунктов, из них два на станции «Темир-Баба», посту «Тажен», два в морских портах Актау и Курык, один в аэропорту Актау, два на железнодорожном транспорте на станциях «Болашак» и «Оазис» в Бейнеу. Все обратившиеся в санитарно-пропускные пункты граждане осматриваются тепловизором, - сказал Ануар Сагимбаев.

Тест-система для лабораторного тестирования инфекции коронавируса (2019-nCov) в Мангистау, по словам Ануара Сагимбаева, была приобретена 2 марта и исследование проводится в вирусологической лаборатории Национального центра экспертизы.



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