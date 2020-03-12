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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:16

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Каныбек Жумашев: Дату празднования Амала в Мангистау планируем перенести на месяц или два

В историко-культурном комплексе «Отпан тау» 13 и 14 марта было запланировано празднование Амала. Его отменили в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций Каныбек Жумашев, заместитель акима Мангистауской области.

Отпан тау. Фото из архива.
Намеченное на 13 и 14 марта празднование Амала отменили из-за объявленной пандемии коронавируса.

Каныбек Жумашев, заместитель акима Мангистауской области, отметил, что исполнительный орган региона планирует перенести дату мероприятия.

- Понимая, что во время этого мероприятия могут собраться до пяти тысяч человек, мы решили перенести его на более поздние сроки. Мы не отменяем, просто проведем его через месяц-два. Такое уже было, когда в связи с природными явлениями мероприятия на Отпан тау перенесли на 7 мая, - пояснил заместитель акима области.

Каныбек Жумашев добавил, что жителям рекомендуется не посещать мероприятия, где собираются более сотни человек.

- Праздники Амал и Наурыз - это всегда многолюдные мероприятия. Люди ходят по домам, поздравляют - это традиции. Одно пожелание, которое мы можем сказать, - не проводить массовые мероприятия. Там, где больше сотни человек, ситуация уже вызывает опасения. Многие люди приезжают сюда из других стран. Мы не знаем, где они были последние две недели, поэтому не стоит рисковать, - сказал Каныбек Жумашев.

Он добавил, что государство не может запретить людям, которые уже забронировали или арендовали помещения для празднования свадеб или других мероприятий, проводить празднество.

- В то же время люди могут и не прийти на мероприятие. Тут всегда есть обоюдоострый риск. Мы рекомендуем, не отменяем. Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет опасной, мы можем вмешаться и отменить мероприятия, - подытожил замакима.



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