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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:33

Просмотров: 2350

Акимат Актау: Ни одному застройщику не выдали разрешение

На сегодняшний день ни один застройщик в городе не получил разрешение на привлечение средств дольщиков. Об этом заявили в пресс-службе акимата Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау
Согласно закону «О долевом участии в жилищном строительстве», лицо, намеренное осуществить строительство жилого дома за счёт средств дольщиков, обязано оформить разрешительные документы, выдаваемые местным исполнительным органом.

- На сегодня для получения разрешения на привлечение средств дольщиков ни один застройщик не обращался, - отметили в акимате.


Для получения информации по поводу жилых домов, строящихся на территории города, можно обратиться в отдел архитектуры и градостроительства в 218 кабинет.

Телефон: +7 (7292) 50-47-09, 50-44-47.



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Комментарии ( 2 )

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Multiverse (Посетители) Сегодня, 02:06
Об каком качестве строительства можно ожидать, если застройщики даже первоначального требования,( совсем не относящегося к качеству)не выполняют ?
 
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Asker2209 (Посетители) Вчера, 23:39
До этих номеров трудно дозвониться, часто бывает трубку не берут
 
 

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