Акимат Актау: Ни одному застройщику не выдали разрешение

- На сегодня для получения разрешения на привлечение средств дольщиков ни один застройщик не обращался, - отметили в акимате.

Согласно закону «О долевом участии в жилищном строительстве», лицо, намеренное осуществить строительство жилого дома за счёт средств дольщиков, обязано оформить разрешительные документы, выдаваемые местным исполнительным органом.Для получения информации по поводу жилых домов, строящихся на территории города, можно обратиться в отдел архитектуры и градостроительства в 218 кабинет.Телефон: