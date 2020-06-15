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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:05

Просмотров: 2814

Коронавирусу вопреки! Скопление людей на одном из пляжей Актау

Очевидцы сняли на видео скопление людей на пляже во время карантинного режима. В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

Скриншот видеоматериала
Массовый отдых жителей Актау сняли на видео вчера, 14 июня.

Очевидцы сообщили, что на один из городских пляжей приехал весь город.

В этот день жители региона получили рассылку от департамента по чрезвычайным ситуациям о том, что ожидается повышение температуры воздуха до 42°С.

В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области прокомментировали ситуацию.

- Лето очень жаркое, дома усидеть трудно. Мы понимаем желание жителей области искупаться в море, отдохнуть на пляже всей семьей, но мы просим население соблюдать элементарные меры осторожности и необходимую дистанцию от других отдыхающих, - пояснили в ведомстве.

В департаменте добавили, что в области работает телефон доверия по вопросам нарушения карантинных ограничений: 8 (747) 654-04-59.

- При обнаружении фактов нарушения карантинного режима жители области могут направлять на номер в приложении WhatsApp сведения об игнорировании постановлений главного государственного врача Мангистауской области. При отправке информации необходимо указать предмет жалобы, дату и время зафиксированной ситуации, наименование объекта, место нарушения, прикрепить фото-, видеоматериал. При подтверждении фактов к нарушителям будут применены меры. Информация о предпринятых действиях будет публиковаться в социальных сетях и средствах массовой информации, - прокомментировали в пресс-службе департамента.

В ведомстве отметили, что номер в приложении WhatsApp действует только на время карантина. В планах у департамента открытие горячей линии для населения по вопросам, входящим в компетенцию департамента.






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Комментарии ( 14 )

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  • ЁмоЁ
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 21:52
Главный факт нарушения ксрантинного режима - проблема со снабжением жителей города питьевой, горячей и технической водой. Напор воды настолько слаб, что вода просто не доходит выше нижних этажей во многих домах города. Люди уже кричат об этом, но власти их не слышат. Это глас вопиющего в пустыне.
 
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  • ЁмоЁ
  • Multiverse
 n92 (Посетители) Сегодня, 21:51
Каждый гражданин имеет право свободного доступа в места общего пользования, к ним относятся и водоемы, это конституционное право любого гражданина. Те бизнесмены, которые взяли в аренду земельный участок для организации пляжей, естественно, обеспечивают определенные стандарты для отдыха. К примеру, душевые кабинки, раздевалки, туалеты, беседки, зонты, шезлонги... Если отдыхающий пожелал взять у них в аренду или напрокат шезлонг, зонт, захотел воспользоваться услугами экспресс-питания, за это они, конечно, должны брать плату. Но горожане вправе выбирать, где им отдыхать, с условиями или без них, пользоваться или отказаться от предоставляемых услуг.
Прибрежную зону никому в частную собственность передавать не имеют права, только лишь на правах аренды.
Так почему достар пишет что у них частная собственность? Было бы хорошо, если ЛАДА разобралась бы в этом вопросе...
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 21:45
Freeman81, коты, что с них взять,поболтать, посплетничать, дремучих "мордой по своим аргументам" любят поводить lol ...

А вот это интересный вопрос, если эта т.н. очищенная с очистных, то как там вообще место поляжем можно называть!
 
-1
  • GuF
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  • Multiverse
 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 21:29
Цитата: Multiverse
Коты Вангуют

У вас эта картинка на все случаи жизни как посмотрю.
Пора бы уже сменить пластинку про десидентов.

Водосброс любимое место наших местных.
Кто подскажет что за вода в водосбросе? Из ТЭС-1 или из очистных?

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
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  • Multiverse
 leo529 (Посетители) Сегодня, 21:28
При обнаружении фактов нарушения карантинного режима жители области могут направлять на номер в приложении WhatsApp сведения об игнорировании постановлений главного государственного врача Мангистауской области.
Ну вот же он, один большой факт :))
Принимайте меры! :))
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 21:27
От души улыбнули плавунцы на 16-17секундах crazy

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Multiverse (Посетители) Сегодня, 21:13
Коты Вангуют
 
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  • Леська
 tolk (Посетители) Сегодня, 21:06
evgmb,
У акимата нет деньги на песок ,которого в области валом,что бы восстановить пляж 7го микрорайона.
 
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 evgmb (Посетители) Сегодня, 20:51
Почему у нас отобрали в 7 мк. в 15 мк. за гостиницей самал. почему там до сих пор стоит забор, пустую й землю охраняет. Почему не соблюдается закон водоохранной территории 100метров от берега. Если бы эти территории открыли и облагоролили не было бы такого скопления людей в одном месте. Помню раньше на солдатских пляж вообще не кто не ходил все в 7 мк были
 
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  • Леська
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  • Freeman81
  • Vladimir7737
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 20:51
Ваш коронавирус отправили на карантин...в море beer2 и не напоминайте о нём...
 
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