Коронавирусу вопреки! Скопление людей на одном из пляжей Актау

Массовый отдых жителей Актау сняли на видео вчера, 14 июня.Очевидцы сообщили, что на один из городских пляжей приехал весь город.В этот день жители региона получили рассылку от департамента по чрезвычайным ситуациям о том, что ожидается повышение температуры воздуха до 42°С.В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области прокомментировали ситуацию.- Лето очень жаркое, дома усидеть трудно. Мы понимаем желание жителей области искупаться в море, отдохнуть на пляже всей семьей, но мы просим население соблюдать элементарные меры осторожности и необходимую дистанцию от других отдыхающих, - пояснили в ведомстве.В департаменте добавили, что в области работает телефон доверия по вопросам нарушения карантинных ограничений: 8 (747) 654-04-59.- При обнаружении фактов нарушения карантинного режима жители области могут направлять на номер в приложении WhatsApp сведения об игнорировании постановлений главного государственного врача Мангистауской области. При отправке информации необходимо указать предмет жалобы, дату и время зафиксированной ситуации, наименование объекта, место нарушения, прикрепить фото-, видеоматериал. При подтверждении фактов к нарушителям будут применены меры. Информация о предпринятых действиях будет публиковаться в социальных сетях и средствах массовой информации, - прокомментировали в пресс-службе департамента.В ведомстве отметили, что номер в приложении WhatsApp действует только на время карантина. В планах у департамента открытие горячей линии для населения по вопросам, входящим в компетенцию департамента.