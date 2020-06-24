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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 09:26

Просмотров: 361

Депутат маслихата Мангистау предложил разместить провизорный госпиталь в новом здании онкологического центра

Открытие на базе Мангистауской областной больницы (МОБ) провизорного госпиталя увеличивает опасность заражения COVID-19 у коллектива медицинского учреждения и более 300 пациентов, находящихся в высокой группе риска. Новое здание онкологического центра позволит разместить в нем как провизорный госпиталь, так и инфекционный стационар. Такого мнения придерживается Аббат Урисбаев, депутат Мангистауского областного маслихата.

Скриншот видеоматериала
Размещение больных коронавирусом в одном из блоков МОБ, как считает Аббат Урисбаев, может послужить причиной массового заражения сотрудников медицинского учреждения и его пациентов.

Депутат предложил местной власти рассмотреть вариант временного размещения провизорного госпиталя на базе онкологического центра, расположенного в 1 микрорайоне.

- В наш адрес поступают обращения наших избирателей по вопросам нехватки для поступающих больных свободных мест. Также люди беспокоятся о том, что условия в наших провизорных центрах не соответствуют требованиям СЭС. Все больные коронавирусом размещены на сегодняшний день в двух провизорных центрах и одном обсвервационном госпитале. Ситуацию усугубляет большое количество поступающих больных с тяжелой формой пневмонии. Можно рассмотреть вопрос о размещении больных на базе нового онкоцентра. Он на 97 процентов готов, его площадь составляет 14 000 квадратных метров, есть возможность увеличения койко-мест. Стоимость проекта около девяти миллиардов тенге, что соответствует всем требованиям СЭС - современная система вентиляции и новейшее оборудование. Это самое подходящее медицинское здание в городе. Его запуск планировался осенью 2020 года, но из-за закрытия границ пока невозможно доставить оборудование из зарубежья, - пояснил Аббат Урисбаев.

Дополнительным вариантом, как отметил депутат, можно рассматривать возврат медицинского здания ТОО «ArchiMed» (блок «Б» бывшего здания роддома в 26 микрорайоне) на 240 койко-мест, которое ранее было передано в доверительное управление. Помимо этого, Аббат Урисбаев считает нужным обязать все частные медицинские центры, имеющие прикрепленное население, развернуть провизорные койко-места и места дневного стационара у пациентов без коронавируса - для наблюдения и лечения.

- Можно использовать гостиницы и общежития города для бессимптомных больных и граждан на самоизоляции. Все это можно оплатить средствами из местного бюджета или фондов, - подчеркнул Аббат Урисбаев.

С полным текстом обращения депутатов Мангистауского областного маслихата можно ознакомиться здесь.



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Комментарии ( 2 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 09:45
Понастроено в городе много чего от выстановочных и пустующих бизнес центров где можно легко разместить людей,а роддом надо забирать назад здание государственное и подготовленное. В облбольницу нивкоем случае,беда будет.
 
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bast (Посетители) Сегодня, 09:41
наконец-то хоть кто-то здравомыслящий начал работать
 
 

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