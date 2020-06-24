Депутат маслихата Мангистау предложил разместить провизорный госпиталь в новом здании онкологического центра

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Размещение больных коронавирусом в одном из блоков МОБ, как считает Аббат Урисбаев, может послужить причиной массового заражения сотрудников медицинского учреждения и его пациентов.
Депутат предложил местной власти рассмотреть вариант временного размещения провизорного госпиталя на базе онкологического центра, расположенного в 1 микрорайоне.
- В наш адрес поступают обращения наших избирателей по вопросам нехватки для поступающих больных свободных мест. Также люди беспокоятся о том, что условия в наших провизорных центрах не соответствуют требованиям СЭС. Все больные коронавирусом размещены на сегодняшний день в двух провизорных центрах и одном обсвервационном госпитале. Ситуацию усугубляет большое количество поступающих больных с тяжелой формой пневмонии. Можно рассмотреть вопрос о размещении больных на базе нового онкоцентра. Он на 97 процентов готов, его площадь составляет 14 000 квадратных метров, есть возможность увеличения койко-мест. Стоимость проекта около девяти миллиардов тенге, что соответствует всем требованиям СЭС - современная система вентиляции и новейшее оборудование. Это самое подходящее медицинское здание в городе. Его запуск планировался осенью 2020 года, но из-за закрытия границ пока невозможно доставить оборудование из зарубежья, - пояснил Аббат Урисбаев.
Дополнительным вариантом, как отметил депутат, можно рассматривать возврат медицинского здания ТОО «ArchiMed» (блок «Б» бывшего здания роддома в 26 микрорайоне) на 240 койко-мест, которое ранее было передано в доверительное управление. Помимо этого, Аббат Урисбаев считает нужным обязать все частные медицинские центры, имеющие прикрепленное население, развернуть провизорные койко-места и места дневного стационара у пациентов без коронавируса - для наблюдения и лечения.
- Можно использовать гостиницы и общежития города для бессимптомных больных и граждан на самоизоляции. Все это можно оплатить средствами из местного бюджета или фондов, - подчеркнул Аббат Урисбаев.
С полным текстом обращения депутатов Мангистауского областного маслихата можно ознакомиться здесь.
Депутат предложил местной власти рассмотреть вариант временного размещения провизорного госпиталя на базе онкологического центра, расположенного в 1 микрорайоне.
- В наш адрес поступают обращения наших избирателей по вопросам нехватки для поступающих больных свободных мест. Также люди беспокоятся о том, что условия в наших провизорных центрах не соответствуют требованиям СЭС. Все больные коронавирусом размещены на сегодняшний день в двух провизорных центрах и одном обсвервационном госпитале. Ситуацию усугубляет большое количество поступающих больных с тяжелой формой пневмонии. Можно рассмотреть вопрос о размещении больных на базе нового онкоцентра. Он на 97 процентов готов, его площадь составляет 14 000 квадратных метров, есть возможность увеличения койко-мест. Стоимость проекта около девяти миллиардов тенге, что соответствует всем требованиям СЭС - современная система вентиляции и новейшее оборудование. Это самое подходящее медицинское здание в городе. Его запуск планировался осенью 2020 года, но из-за закрытия границ пока невозможно доставить оборудование из зарубежья, - пояснил Аббат Урисбаев.
Дополнительным вариантом, как отметил депутат, можно рассматривать возврат медицинского здания ТОО «ArchiMed» (блок «Б» бывшего здания роддома в 26 микрорайоне) на 240 койко-мест, которое ранее было передано в доверительное управление. Помимо этого, Аббат Урисбаев считает нужным обязать все частные медицинские центры, имеющие прикрепленное население, развернуть провизорные койко-места и места дневного стационара у пациентов без коронавируса - для наблюдения и лечения.
- Можно использовать гостиницы и общежития города для бессимптомных больных и граждан на самоизоляции. Все это можно оплатить средствами из местного бюджета или фондов, - подчеркнул Аббат Урисбаев.
С полным текстом обращения депутатов Мангистауского областного маслихата можно ознакомиться здесь.