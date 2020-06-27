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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 5226

В теннисном центре Актау установили койки для больных

В случае увеличения количества больных пневмонией провизорные центры будут размещены и в других социальных объектах. Медицинский персонал, который будет задействован в лечении пациентов, будет находиться в гостиницах. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из социальных сетей
На базе теннисного центра, расположенного на пляже, в районе поселка Приморский, разместили провизорный стационар на 150 койко-мест.

- Сейчас активно ведутся работы по увеличению количества пульмонологических провизорных центров во всех городах и районах Мангистау. В связи с увеличением роста количества заболевших особые меры принимаются в Бейнеуском районе, в Жанаозене и Актау. Например, в районном центре Бейнеу подготовлен провизорный стационар на 55 мест, В Жанаозене организован провизорный центр на 75 мест. В Актау количество больных намного больше, так как в городе размещают больных из Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов. По этим причинам были открыты провизорные центры в здании бывшего родильного дома в 1 микрорайоне (100 мест), в здании противотуберкулезного диспансера (100 мест), в блоке «В» Мангистауской областной больницы (300 мест) и на базе теннисного центра (150 мест), - рассказали в центре общественных коммуникаций области.

В ЦОК региона заявили, что после окончания ремонтных работ в областной больнице откроется провизорный стационар на 150 койко-мест. Провизорный стационар будет размещен на 5-6 этажах медицинского учреждения.

- На случай ухудшения обстановки и роста количества заболевших на уровне области имеется возможность подготовки временных провизорных центров в социальных объектах. Все провизорные стационары будут оснащены необходимым медицинским оборудованием, защитными средствами и медикаментами. Для всех врачей, работающих в данных стационарах, будут созданы все условия, они будут размещены в гостиницах, - отметили в ЦОК области.




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Комментарии ( 13 )

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mer (Посетители) Сегодня, 14:31
babushka,Это по умолчанию с собой, и оборудование и лекарства, там их нет и не будет. Набержную всю закрыли, и пентов на ставили как часовых. Всё, теперь мы все замурованы.
 
-1
  • синдбад
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  • kz1990
 Rfhksufi (Посетители) Сегодня, 13:57
Bass66,
есть лекарства, которые называются "парацетомол" и в составе имеют парацетомол. А есть, которые называются иначе, а в составе также имеют парацетомол. вот вторые есть в аптеках. Читайте типа состав.
шарик дуешь? звездочку нюхаешь? Или в больницу хочешь? Там стремно: телека нету, кондера нету, лежать придется в коридоре на полу на обос**ом матрасе, на котором кто-то уже умер. Так что лечись и не ной.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 13:16
Цитата: Bass66
Лекарств нет, врачи говорят - лечитесь сами, а состояние все хуже и хуже!

Bass66 - какие лекарства ищите - название?
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 13:08
Цитата: Bass66
состояние все хуже и хуже!

А вы в больницу обратитесь к примеру в Чакур и вам ответят,все вопросы к правительству.
Так ответили нам вчера.
 
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  • arelav_74
 Username (Посетители) Сегодня, 13:02
Bass66, Вчера ремантадин и антигриппин купил без каких либо проблем.
 
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Bass66 (Посетители) Сегодня, 12:57
Rfhksufi,
Ккакие есть лекарства? Жаропонижающих нет, противовирусных тоже нет!
 
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  • Космос
  • arelav_74
 babushka (Посетители) Сегодня, 12:52
Койки койками, а как оборудование и медикаменты?
 
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  • Guz
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  • тишка
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 12:45
Койки для больных установили или для показухи? Где люди из подсобных помещений? Почему их сюда не переселили?
 
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  • kochevneg
  • zhanino
  • arelav_74
  • синдбад
 spamregg (Посетители) Сегодня, 12:41
Да сторонники теории заговора пропали))) я сам знаю уже многих кто переболел в легкой форме. Были все симптомы температура, потеря вкуса, слабость, ломило тело. Кашля не было только. Походу переболеют все, как изначально и говорили.
 
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  • kz1990
 Rfhksufi (Посетители) Сегодня, 12:40
Bass66,
с утра ребенок ходил в аптеку. есть лекарства. а шарик надуваете?
 
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