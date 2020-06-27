В теннисном центре Актау установили койки для больных

На базе теннисного центра, расположенного на пляже, в районе поселка Приморский, разместили провизорный стационар на 150 койко-мест.- Сейчас активно ведутся работы по увеличению количества пульмонологических провизорных центров во всех городах и районах Мангистау. В связи с увеличением роста количества заболевших особые меры принимаются в Бейнеуском районе, в Жанаозене и Актау. Например, в районном центре Бейнеу подготовлен провизорный стационар на 55 мест, В Жанаозене организован провизорный центр на 75 мест. В Актау количество больных намного больше, так как в городе размещают больных из Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов. По этим причинам были открыты провизорные центры в здании бывшего родильного дома в 1 микрорайоне (100 мест), в здании противотуберкулезного диспансера (100 мест), в блоке «В» Мангистауской областной больницы (300 мест) и на базе теннисного центра (150 мест), - рассказали в центре общественных коммуникаций области.В ЦОК региона заявили, что после окончания ремонтных работ в областной больнице откроется провизорный стационар на 150 койко-мест. Провизорный стационар будет размещен на 5-6 этажах медицинского учреждения.- На случай ухудшения обстановки и роста количества заболевших на уровне области имеется возможность подготовки временных провизорных центров в социальных объектах. Все провизорные стационары будут оснащены необходимым медицинским оборудованием, защитными средствами и медикаментами. Для всех врачей, работающих в данных стационарах, будут созданы все условия, они будут размещены в гостиницах, - отметили в ЦОК области.