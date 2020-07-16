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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 21:04

Просмотров: 618

Добро пожаловать домой! Льва Симбу доставили в зоопарк Алматы

Льва Симбу доставили в алматинский зоопарк. Он содержится в карантинном вольере в ветеринарной части зоопарка.

Коллаж из скриншотов видеоматериала
Симба прилетел в Алматы сегодня, 16 июля.

Как сообщили специалисты зоопарка - состояние льва удовлетворительное.

- Льву жарко, он как вышел из клетки, сразу попил воды. Он слегка возбуждён, ему сейчас очень интересно - вокруг огромное количество звуков и запахов. Симба нервничал в самолёте. Но мы всё сделали быстро - как только самолет сел - нас уже ждал автомобиль. Все документы мы оформили. У животного теперь есть все документы, с чем мы его поздравляем. Он сейчас отдыхает, - сказали работники зоопарка.

Специалисты зоопарка Алматы отметили, что будут информировать всех неравнодушных к судьбе льва о его состоянии и здоровье.

- Пока Симба на карантине, и только нас пускают к нему. Спасибо всем, кто принимал участие в «спасении» льва. Всем, кто помог быстро пристроить льва в наш зоопарк. Привезти льва за сутки с другого конца страны - это нечто, - добавили сотрудники зоопарка.



Напомним, ранее сообщалось, что льва Симбу доставили в аэропорт Актау. Специалисты осмотрели льва перед погрузкой в транспортировочную клетку перед поездкой.



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Комментарии ( 4 )

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nokia6700 (Посетители) Сегодня, 22:05
Лада а что с прежним хозяином? Его наказали?
 
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  • Neo_85
  • arelav_74
 Рома (Посетители) Сегодня, 21:54
Представлю как у него сейчас кружиться голова от звуков и запахов других животных, находящихся рядом с ним.
Здорово видеть его там, среди хороших и добрых рук.
Спасибо цирку и алматинским друзьям!
applause bravo podmig
 
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  • Empro
  • Neo_85
  • Рома
  • arelav_74
 mer (Посетители) Сегодня, 21:38
Ну вот и позитивчик подкатил вечерком. cvetok kiss
 
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  • Empro
  • Рома
  • arelav_74
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 21:17
Спасибо Вам что позаботились о нашем Актауском Льве . Думаю после Актау Симба одоптируется быстрее к ихней среде обитания. В Алма Ате климат мягче, не то что у нас тут Африка. Теперь спокойствие на душе. Мир не без добрых людей. Ещё раз СПАСИБО.
 
 

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