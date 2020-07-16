Добро пожаловать домой! Льва Симбу доставили в зоопарк Алматы

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Симба прилетел в Алматы сегодня, 16 июля.
Как сообщили специалисты зоопарка - состояние льва удовлетворительное.
- Льву жарко, он как вышел из клетки, сразу попил воды. Он слегка возбуждён, ему сейчас очень интересно - вокруг огромное количество звуков и запахов. Симба нервничал в самолёте. Но мы всё сделали быстро - как только самолет сел - нас уже ждал автомобиль. Все документы мы оформили. У животного теперь есть все документы, с чем мы его поздравляем. Он сейчас отдыхает, - сказали работники зоопарка.
Специалисты зоопарка Алматы отметили, что будут информировать всех неравнодушных к судьбе льва о его состоянии и здоровье.
- Пока Симба на карантине, и только нас пускают к нему. Спасибо всем, кто принимал участие в «спасении» льва. Всем, кто помог быстро пристроить льва в наш зоопарк. Привезти льва за сутки с другого конца страны - это нечто, - добавили сотрудники зоопарка.
Напомним, ранее сообщалось, что льва Симбу доставили в аэропорт Актау. Специалисты осмотрели льва перед погрузкой в транспортировочную клетку перед поездкой.
Как сообщили специалисты зоопарка - состояние льва удовлетворительное.
- Льву жарко, он как вышел из клетки, сразу попил воды. Он слегка возбуждён, ему сейчас очень интересно - вокруг огромное количество звуков и запахов. Симба нервничал в самолёте. Но мы всё сделали быстро - как только самолет сел - нас уже ждал автомобиль. Все документы мы оформили. У животного теперь есть все документы, с чем мы его поздравляем. Он сейчас отдыхает, - сказали работники зоопарка.
Специалисты зоопарка Алматы отметили, что будут информировать всех неравнодушных к судьбе льва о его состоянии и здоровье.
- Пока Симба на карантине, и только нас пускают к нему. Спасибо всем, кто принимал участие в «спасении» льва. Всем, кто помог быстро пристроить льва в наш зоопарк. Привезти льва за сутки с другого конца страны - это нечто, - добавили сотрудники зоопарка.
Напомним, ранее сообщалось, что льва Симбу доставили в аэропорт Актау. Специалисты осмотрели льва перед погрузкой в транспортировочную клетку перед поездкой.