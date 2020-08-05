Организатора свадьбы наказали в Мангистау

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По материалам дела, житель села Бостан Каракиянского района в период карантина собрал людей и провёл свадьбу.



Постановлением суда его признали виновным в нарушении постановления главного санитарного врача Мангистауской области. Оно запрещает проведение семейных мероприятий со скоплением людей, в том числе на дому. Организатору тоя назначили штраф в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 13 890 тенге.