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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:10

Просмотров: 2619

Организатора свадьбы наказали в Мангистау

Несмотря на карантинные меры, действующие в регионе, местный житель устроил свадьбу у себя дома. О мере наказания сообщили в пресс-службе Каракиянского районного суда.

Фото из доступных источников
По материалам дела, житель села Бостан Каракиянского района в период карантина собрал людей и провёл свадьбу.

Постановлением суда его признали виновным в нарушении постановления главного санитарного врача Мангистауской области. Оно запрещает проведение семейных мероприятий со скоплением людей, в том числе на дому. Организатору тоя назначили штраф в размере пяти месячных расчётных показателей, то есть 13 890 тенге.



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Комментарии ( 7 )

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 zhanino (Посетители) Сегодня, 17:13
ну после того как узнали какой штраф смешной , все начнут проводить свадьбы
 
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 русалка (Посетители) Сегодня, 16:54
и дальше станут проводить тои, с таким то мизерным штрафом! bazar
 
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 chilian (Посетители) Сегодня, 16:51
плюс всех гостей надо было оштрафовать
 
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ODUVANCHIK (Посетители) Сегодня, 16:47
Дон,
Это потому, что природа у нас "эксклюзивная" - мангистауская! В столице штрафы, почему-то, меньше: Согласно постановлению главного государственного санитарного врача столицы, при выходе из дома ношение медицинских масок является обязательной нормой. Это делается для профилактики заболеваний. Злостным нарушителям грозит штраф в 30 МРП, или 79 530 тенге.
 
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 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 15:47
13 890 тенге за толпу на свадьбе и 83 000 за одиночную прогулку без маски.
Гы гы applause beer2
 
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 Дон (Посетители) Сегодня, 15:32
Штрафы смешные))) значит толпу можно собрать за 14 штук, а без маски если на природе то 83. Тупизм и бред в голове у Цоя и тому подобных идиотов.
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 15:27
13 тыс неочем. Вот если бы было 5 млн тогда да.
 
 

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