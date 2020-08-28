Свадебный кортеж нарушителей правил движения задержали в Актау

Свадебный кортеж нарушителей из шести автомобилей был замечен при патрулировании маршрута экипажем «Мираж-8» 28 августа на автодороге между 19 и 30 микрорайонами.Как выяснилось, водители транспортных средств передвигались без государственных номерных знаков, документов, маневрировали, пассажиры и водители не были пристёгнуты ремнями безопасности. Некоторые из них вылезли из окон автомашин.Все участники были остановлены и на них составлены соответствующие административные протокола.Автомобили водворены на штрафную стоянку.Также были составлены административные протоколы на пассажиров за нарушение правил использования ремней безопасности.Со всеми нарушителями, которым от 18 до 20 лет, проведена профилактическая беседа.