«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Августа
+24...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.5 KZT
  • €1 = 495.97 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 1174

Свадебный кортеж нарушителей правил движения задержали в Актау

На участников свадебного кортежа, которые нарушали правила дорожного движения, составлены соответствующие административные протоколы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Кадр видео
Свадебный кортеж нарушителей из шести автомобилей был замечен при патрулировании маршрута экипажем «Мираж-8» 28 августа на автодороге между 19 и 30 микрорайонами.

Как выяснилось, водители транспортных средств передвигались без государственных номерных знаков, документов, маневрировали, пассажиры и водители не были пристёгнуты ремнями безопасности. Некоторые из них вылезли из окон автомашин.

Все участники были остановлены и на них составлены соответствующие административные протокола.

Автомобили водворены на штрафную стоянку.

Также были составлены административные протоколы на пассажиров за нарушение правил использования ремней безопасности.

Со всеми нарушителями, которым от 18 до 20 лет, проведена профилактическая беседа.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Санжаp (Посетители) Сегодня, 12:01
Почему не оштрафовали за нарушение карантинных мер? Карантин ведь ещё не снят, в каждом рассаднике просрочки непонятные люди без опознавательных знаков незаконно требуют надеть маску, а тут свадьба?

Закрывать на 15 суток, лишать прав!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
n92 (Посетители) Сегодня, 11:58
отобрать машины, продать и помочь больным и нуждающимся.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 zhanino (Посетители) Сегодня, 11:57
вот , вот, нашим бесполезно, сколько заболели, а сколько покинули, не стало уроком, поэтому может и лучше жесткий карантин и штрафы для таких, а так и будем в бесконечном карантине сидеть, а еще такие будут заражать остальных и так по кругу бесконечном
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Санжаp
  • leo529
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:47
Оооооо! Чунга-чанги начинают активироваться boyan
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Анастасия Заец (Посетители) Сегодня, 11:40
Василий Кравчук, как не удивительно что они про это промолчали. Однозначно чьи-то родственники...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Анастасия Заец
  • zhanino
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 11:06
а что уже карантин отменили и проведение свадеб разрешили??? (((
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика