Рекультивацию радиоактивного хвостохранилища близ Актау разрешили проводить фирме без лицензии

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По данным пресс-службы Мангистауского областного суда, 26 декабря 2019 года посредством веб-портала государственных закупок было опубликовано объявление №3813333-3 о закупке работ «Рекультивация хвостохранилища Кошкар-Ата» I этап». Заказчиком конкурса является ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области». Согласно протоколу итогов № 3813333-КПКО3 от 14.02.2020 года, победителем конкурса был объявлено АО «Павлодарский речной порт».
Отмечается, что согласно заключению государственной экспертизы по рабочему проекту, объем радиоактивных отходов составляет 51,8 миллиона тонн суммарной радиоактивностью 11,2 тысячи Кюри. По своему составу отходы представляют собой наиболее токсичные члены уранорадиевого ряда Ra (226), Th (230), Рв (210), родоначальником которого является U (238).
- Судебной коллегией установлено, в соответствии с пунктом 18 перечня разрешений первой категории (лицензии) приложения 1 к закону «О разрешениях и уведомлениях» Республики Казахстан от 16 мая 2014 года, на проведение указанного конкурса необходимо наличие лицензии на деятельность по обращению с радиоактивными отходами. АО «Павлодарский речной порт» не соответствует квалификационным требованиям конкурса ввиду отсутствия лицензии на выполнение работ с радиоактивными отходами, - сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.
Как уточнили в суде, в связи с допущенными нарушениями при проведении конкурса о закупке работ, решение специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 29 мая 2020 года по иску ТОО «CaspianContractorsTrust» (КаспианКонтракторс Траст) к РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан», ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области», АО «Павлодарский речной порт» и решение специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 12 июня 2020 года по иску «Казахдорстрой» к ГУ «Управление государственных закупок Мангистауской области», РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области», ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области», третьему лицу АО «Павлодарский речной порт» отменены. Договор о государственных закупках № 65 от 13 марта 2020 года, заключенный между ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» и АО «Павлодарский речной порт» признан недействительным.
- Поскольку при обращении с радиоактивными отходами, вне зависимости от их происхождения, должно быть наличие лицензии с целью обеспечения защиты здоровья персонала и населения, защиты окружающей природной среды, защиты будущих поколений, - пояснили в суде.
Напомним, что на первый этап рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангистау выделили 100 миллионов тенге.
Отмечается, что согласно заключению государственной экспертизы по рабочему проекту, объем радиоактивных отходов составляет 51,8 миллиона тонн суммарной радиоактивностью 11,2 тысячи Кюри. По своему составу отходы представляют собой наиболее токсичные члены уранорадиевого ряда Ra (226), Th (230), Рв (210), родоначальником которого является U (238).
- Судебной коллегией установлено, в соответствии с пунктом 18 перечня разрешений первой категории (лицензии) приложения 1 к закону «О разрешениях и уведомлениях» Республики Казахстан от 16 мая 2014 года, на проведение указанного конкурса необходимо наличие лицензии на деятельность по обращению с радиоактивными отходами. АО «Павлодарский речной порт» не соответствует квалификационным требованиям конкурса ввиду отсутствия лицензии на выполнение работ с радиоактивными отходами, - сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.
Как уточнили в суде, в связи с допущенными нарушениями при проведении конкурса о закупке работ, решение специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 29 мая 2020 года по иску ТОО «CaspianContractorsTrust» (КаспианКонтракторс Траст) к РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан», ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области», АО «Павлодарский речной порт» и решение специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 12 июня 2020 года по иску «Казахдорстрой» к ГУ «Управление государственных закупок Мангистауской области», РГУ «Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области», ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области», третьему лицу АО «Павлодарский речной порт» отменены. Договор о государственных закупках № 65 от 13 марта 2020 года, заключенный между ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области» и АО «Павлодарский речной порт» признан недействительным.
- Поскольку при обращении с радиоактивными отходами, вне зависимости от их происхождения, должно быть наличие лицензии с целью обеспечения защиты здоровья персонала и населения, защиты окружающей природной среды, защиты будущих поколений, - пояснили в суде.
Напомним, что на первый этап рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата» в Мангистау выделили 100 миллионов тенге.