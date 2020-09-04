В Актау жители новостройки утопают в нечистотах

По словам жильцов комплекса «Абырой», расположенного в 16 микрорайоне Актау, проблемы с канализацией у них возникают регулярно. Но на этот раз нечистоты и вовсе стали вытекать на улицу.- Если устанавливать септик, он должен быть рассчитан на определенное количество людей. К примеру, на тысячу человек, которые только в нашем крыле проживают, должна быть емкость септика 500 кубов, а у нас на весь дом 528-квартирный выгребная яма на 25 кубов. На все на два крыла 25 кубов - это ужас. Представьте, что такие же ямы в частных домах для одной семьи. То есть, если мы одновременно сходим в туалет и спустим это все, то наш септик наполнится в один момент. Я не знаю, куда смотрел технический надзор и авторский надзор, и как вообще проектировщики спроектировали этот объект, - говорит Айгали Тлесов, сотрудник проектного института и житель дома.Проблема «всплыла наружу», по словам жильцов, после того, как из строя вышли сразу два из трех насосов, которые откачивают нечистоты. Айгали Тлесов уверен, что проблема не решится до тех пор, пока существующие импортные насосы не заменят на насосы российского производства.- Дело в том, что насос у нас импортный, а эти импортные насосы не будут работать через некоторое время. На них нет запчастей, они не адаптированы к нашим реалиям. Можно было закупить в Волгограде или в Астрахани российские насосы и проблема была бы решена. Они сейчас ссылаются на то, что технической возможности нет, но я им доказал, что техническая возможность есть. Просто нужно срезать трубу и посадить на нее российский насос, и качать им, - говорит Айгали Тлесов.По словам жильцов, при покупке жилья им обещали квартиры класса «комфорт». Но реальность, как говорят люди, оказалась совершенно иной.- Когда этот дом нам продавали и рекламировали, обещали «золотые горы». Но сейчас у нас проблема с септиком, с детской площадкой, паркинг не доделан, а по стенам идут трещины, у нас в квартирах нет газа, и за год мы около 10 писем написали одному только застройщику, но ответа так и не дождались. Мы платим по 70 тенге за квадратный метр обслуживающей компании, которую мы даже не выбирали и не хотим, чтобы она нас обслуживала, потому что она вообще никакой работы не делает. И то, что эти насосы сломались - это их вина. Во первых, почему 11-этажный дом «стоит» на септике. Дом новый, какие проблемы у него уже могут быть. А вот проблема с канализацией чуть ли не каждый месяц у нас происходит. При этом застройщик продал дом и считает, что дальше уже не его проблемы, полный игнор, - говорит Бауржан Аймурзаев, житель комплекса.Люди считают, что вина в проблемах новостроек есть и местных исполнительных органов из-за отсутствия должного контроля с их стороны.- Я считаю, что эта вина акимата. Почему такой дом вообще сдали в эксплуатацию, когда он не был по сути готов. В конце концов ведь этот дом идет на баланс города, тогда почему город его не проверяет. Сколько застройщиков, которые получили деньги и кинули людей, а в конце концов виноваты сами жители получается. Ни акимат не занимается, ни какой-то комиссии нет, это же неправильно. Почему акимат не делает приемной комиссии на каждый дом, - говорит Бауыржан Аймурзаев.По словам Саяна Токсанбаева, директора обслуживающей ЖК «Абырой» компании, чтобы отремонтировать насосы, нужны деньги, а жильцы задолжали уже 4 миллиона тенге. И возвращать их не собираются.- Оплата услуг по содержанию общедомового имущества, включая инженерные сети, это прямая обязанность жителей. А сейчас у них там конфликтная ситуация возникла между застройщиком и жителями, но она не относится к инженерным сетям. То есть, вы можете конфликтовать с застройщиками, но это не означает, что из-за этого не нужно оплачивать услуги КСК. Причем здесь КСК? Здесь сейчас недопонимания возникли между застройщиком и жителями, но а страдает-то КСК, страдают сантехники, которые эту канализацию чистят, - говорит Саян Токсанбаев.Сегодня жителям пообещали, что они смогут сесть за стол переговоров с ответственными лицами и решить проблемы, имеющиеся в доме.