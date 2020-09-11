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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 442

О строящейся в Актау модульной больнице рассказали чиновники

Интенсивными темпами в 1А микрорайоне Актау ведется строительство новой быстровозводимой модульной больницы. Объект рассчитан на 200 койко-мест. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

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По данным пресс-службы акима Мангистауской области, в рамках борьбы с пандемией в 1А микрорайоне Актау ведется строительство новой быстровозводимой модульной больницы. Объект рассчитан на 200 койко-мест. Новое медучреждение возводится в рамках социальной ответственности согласно контрактным обязательствам компании «NCOC N.V».

- Строители работают в две смены. Днем - 528 специалистов, ночью – 96. Задействовано 28 единиц техники. Вся необходимая инфраструктура проложена. На сегодняшний день завершено 45 процентов модульно-сборочных работ. Второй этап подразумевает отделочные работы с увеличением числа специалистов в два раза, - сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Медучреждение состоит из восьми блоков. Четыре блока - металлические, остальные четыре - из быстровозводимого строительного материала. Кроме того, согласно плану, будет построено здание обеззараживания медицинских отходов, пункт дезинфекции машин, система централизованного снабжения кислородом, концентратор кислорода. Объект будет сдан в эксплуатацию в октябре 2020 года.

- Изначально мы думали строить модульную больницу на территории больничного городка в 1 микрорайоне. Однако там не хватало свободной территории в четыре гектара. Поэтому было выбрано место в 1А микрорайоне Актау, где имеется вся необходимая инфраструктура. Строительные работы начались в середине августа. В будущем медучреждение будет работать как инфекционная больница, - сказал Нурлыбай Аккулов, заместитель акима Мангистауской области.




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Комментарии ( 1 )

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babe (Посетители) Сегодня, 10:56
Вот где деньги отмываются.
 
 

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