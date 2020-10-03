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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:50

Просмотров: 576

В Мангистау за сутки 30 человек выздоровели от COVID-19

Шестые сутки в Мангистау не наблюдается новых случаев COVID-19. Об этом сообщает официальный источник coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
За прошедшие сутки в стране выявлено 62 заболевших с положительным результатом на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе шестые сутки не зарегистрировано ни одного случая.

По состоянию на 3 октября в Мангистауской области числится 3340 человек с COVID-19. Выздоровели 2642 человека. Сообщается, что за сутки в Мангистау выздоровели 30 человек.

Также, по данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 166 случаев заболевания пневмонии с признаками коронавируса, один случай с летальным исходом.



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Комментарии ( 4 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 12:03
Что то я не врубаюсь, как они выздоровили если заболевших нет. Что за тупой набор слов. Что наш Актау включает в себя всю страну.
 
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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 10:35
Цитата: aalleennaa69
Ха ха ха ! Да скрывают они заболевших и так понятно

Верно!, что бы статистику поднять, а каждый день сообщают о новой волне ковида..

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 10:20
Ха ха ха ! Да скрывают они заболевших и так понятно
 
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 Добрыня (Посетители) Сегодня, 09:53
А выздоровели которые? Если заболевших три недели уже не фиксируют
 
 

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