В Мангистау за сутки 30 человек выздоровели от COVID-19

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За прошедшие сутки в стране выявлено 62 заболевших с положительным результатом на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе шестые сутки не зарегистрировано ни одного случая.



По состоянию на 3 октября в Мангистауской области числится 3340 человек с COVID-19. Выздоровели 2642 человека. Сообщается, что за сутки в Мангистау выздоровели 30 человек.



Также, по данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 166 случаев заболевания пневмонии с признаками коронавируса, один случай с летальным исходом.