В Бейнеуском районе открылся пожарный пост

Фото пресс-службы акима Бейнеуского района

Пожарный пост находится в здании Дома культуры села Боранкул. Пост оборудован спальней, столовой и телефоном.



- В соответствии с планом заместителя акима Мангистауской области по созданию в районе пожарных постов, в селе Боранкул Бейнеуского района создан пожарный пост. Трудоустроено 13 человек, из районного бюджета выделено 3 000 000 тенге. Все противопожарные оборудования и спецодежда переданы в собственность акимата села Боранкул, - рассказал Бауржан Онгарбаев, начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Бейнеуского района.