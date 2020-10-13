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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:33

Просмотров: 3160

Газиз Надуев: В Мангистау коронавирус выявили у 43 школьников и 23 учителей и воспитателей

В регионе наблюдается рост случаев заболеваний коронавирусом. На сегодняшний день в Мангистау вирус выявили у 3362 человека, среди них больше половины заболевших являются бессимптомными носителями инфекции. Об этом сообщил главный санитарный врач Мангистауской области Газиз Надуев.

Иллюстративное фото
В Актау сегодня прошёл брифинг с участием главного санитарного врача Мангистауской области Газиза Надуева.

По его данным, в Мангистауской области насчитывается 3362 человека, у которых тест на коронавирус показал положительный результат. Из них 2205 человек болеют коронавирусом бессимптомно.

Среди носителей коронавирусной инфекции есть школьники и работники учебных заведений и детских садов.

- Среди медработников 74 человека заболели. Также среди заболевших девять инвалидов, 285 безработных, 43 школьника, 34 неорганизованных ребёнка, 261 пенсионер, 18 военнослужащих, девять работников Caspian Port, четыре призывника, 35 сотрудников компании «Тенгизшевройл», 130 работников производственных организаций, 24 госслужащих, 21 студент, 23 сотрудника ДДУ и учителей, 10 сотрудников внутренних дел и 167 человек, чей социальный статус не определён, - заявил данные Газиз Надуев.

Газиз Надуев заявил, что карантинные меры будут ужесточать в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Также он рассказал, что больше всего инфицированных больных находятся в областном центре.

- На сегодня самый большой показатель в Актау – 470 человек, в Жанаозене – 157, Тупкараган – 38, Каракия – 75, Мангистау – 41, Мунайлы – 168, Бейнеу - 108. Высокие показатели фиксируются в населенных пунктах, где больше всего населения. Это свойственно данной инфекции, потому как это болезнь передаётся воздушно-капельным путём. Мы отмечаем шесть случаев завозных случаев и 800 случаев, где очаг был местного генеза, - сообщил Газиз Надуев.

В регионе от коронавирусной инфекции, по официальным данным, умерли 72 человека, 3267 человек вылечились.



Диляра Искакова.

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Комментарии ( 12 )

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  • babe
 Триад (Посетители) Сегодня, 18:23
Ну если всем чихающим и с насморком вписать каронавирус, то м выйдет 400 и больше больных.
 
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  • babe
 Око (Посетители) Сегодня, 18:21
Чёт не пойму- всё в одну кучу. Это с самого начала вспышки все цифры. Скажите чётко сколько сегодня положительных и откуда они. Всё. Зачем нам эта вода нужна?

всё вижу
 
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  • babe
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 17:44
да вам Господин Газиз сказки писать бы!! там в сторонке Ганс Христиан Андерссон нервно курит!!!
 
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 Maximus (Посетители) Сегодня, 17:42
Что творится то...
Сразу всем понятно я думаю, что все только на бумажках в цифрах. Изменники родины "Вы", кто замешан в этом цирке.
 
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  • babe
 valesa (Посетители) Сегодня, 17:30
"3362 человека, у которых тест на коронавирус показал..." Это с начала пандемии?
"Из них 2205 человек болеют коронавирусом бессимптомно..." Интересно узнать, а как их выявили-бессимптомных, у нас что, поголовное тестирование, например, сегодня в 5"А" классе берут тест на корону, завтра в 5"Б"? Или как?
Я-категорически за сознательное отношение к пандемии: Люди, соблюдайте дистанцию, носите все маски в людных местах, не шарахайтесь без крайней необходимости! Давайте как-то переживём этот период без трагических потерь! Кафе и рестораны с ооочень ограниченным количеством людей или только на доставке. Спортзалы -не закрывать, просто сократить группы и время тренировок, проветривание, влажная уборка, ну и т.д. Головы же умные есть в городском руководстве, придумайте уже что-нибудь, не загоняйте людей в нищету и безысходность, не закрывайте всё подряд без всякого смысла.
 
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  • elek
  • Tankushka
 babe (Посетители) Сегодня, 17:29
Какая звучная фамилия! И долго этот цирк будет продолжаться! Ещё можно было бы понять , если все эти карантинные меры были разумны и приносили результат ! Хотя нет, результат то меры эти приносят , но противоположный логике и здравому смыслу! Самое неприятное , что этот дебилизм терпеть нам как минимум до весны и последствия устранять не один год!
 
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Ermyndo (Посетители) Сегодня, 17:27
Новые тесты завезли? )) Стадо занято Боратом...

АХТУНГ!
 
-2
  • leo529
  • ODUVANCHIK
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  • babe
  • Ermyndo
  • Maximus
 kasandra (Посетители) Сегодня, 17:04
всех врачей ,участвующих в этом фашизме,лишить права заниматься практикой. За коронобесие должны ответить многие... и я за международный трибунал.. https://www.youtube.com/watch?v=k26twnafs9w
 
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  • babe
 Ирон (Посетители) Сегодня, 16:58
Блин как так.карантин усилили исразу на токо в городе 470.где то прятались или как .что делается.
 
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elek (Посетители) Сегодня, 16:54
10 сотрудников внутренних дел и 167 человек, чей социальный статус не определён

Это те самые которые "путан" крышевали? Что-то за них молчат-как там расследование?
 
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