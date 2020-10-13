Газиз Надуев: В Мангистау коронавирус выявили у 43 школьников и 23 учителей и воспитателей

В Актау сегодня прошёл брифинг с участием главного санитарного врача Мангистауской области Газиза Надуева.По его данным, в Мангистауской области насчитывается 3362 человека, у которых тест на коронавирус показал положительный результат. Из них 2205 человек болеют коронавирусом бессимптомно.Среди носителей коронавирусной инфекции есть школьники и работники учебных заведений и детских садов.- Среди медработников 74 человека заболели. Также среди заболевших девять инвалидов, 285 безработных, 43 школьника, 34 неорганизованных ребёнка, 261 пенсионер, 18 военнослужащих, девять работников Caspian Port, четыре призывника, 35 сотрудников компании «Тенгизшевройл», 130 работников производственных организаций, 24 госслужащих, 21 студент, 23 сотрудника ДДУ и учителей, 10 сотрудников внутренних дел и 167 человек, чей социальный статус не определён, - заявил данные Газиз Надуев.Газиз Надуев заявил, что карантинные меры будут ужесточать в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Также он рассказал, что больше всего инфицированных больных находятся в областном центре.- На сегодня самый большой показатель в Актау – 470 человек, в Жанаозене – 157, Тупкараган – 38, Каракия – 75, Мангистау – 41, Мунайлы – 168, Бейнеу - 108. Высокие показатели фиксируются в населенных пунктах, где больше всего населения. Это свойственно данной инфекции, потому как это болезнь передаётся воздушно-капельным путём. Мы отмечаем шесть случаев завозных случаев и 800 случаев, где очаг был местного генеза, - сообщил Газиз Надуев.В регионе от коронавирусной инфекции, по официальным данным, умерли 72 человека, 3267 человек вылечились.