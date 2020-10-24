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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:50

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Опреснительный завод планируют построить в Жанаозене

Завод по опреснению морской воды планируют построить в районе Кендерли. По словам Максата Ибагарова, акима Жанаозена, предприятие должно полностью обеспечить потребности населения в питьевой воде. Об этом сообщается на информационном портале Zakon.kz.

Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz
Крупную опреснительную установку планируют построить в районе Кендерли. Предприятие, как передаёт Zakon.kz, полностью обеспечит потребности жителей Жанаозена в питьевой воде.

По плану завод будет производить в сутки 50 тысяч кубических метров воды.

- На сегодняшний день в городе наблюдается проблема с питьевой водой. Для полного обеспечения жителей питьевой водой не хватает около 15 тысяч кубометров в сутки. Новый завод должен решить эту проблему. Планируем построить до конца 2022 года. Технико-экономическое обоснование проекта будет готово уже к концу октября, - сказал Максат Ибагаров.



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