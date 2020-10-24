Опреснительный завод планируют построить в Жанаозене

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Крупную опреснительную установку планируют построить в районе Кендерли. Предприятие, как передаёт Zakon.kz, полностью обеспечит потребности жителей Жанаозена в питьевой воде.
По плану завод будет производить в сутки 50 тысяч кубических метров воды.
- На сегодняшний день в городе наблюдается проблема с питьевой водой. Для полного обеспечения жителей питьевой водой не хватает около 15 тысяч кубометров в сутки. Новый завод должен решить эту проблему. Планируем построить до конца 2022 года. Технико-экономическое обоснование проекта будет готово уже к концу октября, - сказал Максат Ибагаров.
По плану завод будет производить в сутки 50 тысяч кубических метров воды.
- На сегодняшний день в городе наблюдается проблема с питьевой водой. Для полного обеспечения жителей питьевой водой не хватает около 15 тысяч кубометров в сутки. Новый завод должен решить эту проблему. Планируем построить до конца 2022 года. Технико-экономическое обоснование проекта будет готово уже к концу октября, - сказал Максат Ибагаров.
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