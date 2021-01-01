В сговоре заподозрили поставщиков куриных яиц в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта rossaprimavera.ru
Оптовых поставщиков куриных яиц в Мангистау заподозрили в нарушении общепринятых правил и норм конкуренции. По словам представителей департамента, в их действиях заметили признаки согласованных действий.
- Предприниматели, осуществляющие оптовую реализацию куриных яиц на территории Мангистауской области, разделили рынок по территориальному принципу. Они устанавливали и поддерживали условия приобретения и реализации куриных яиц. В результате, на данном рынке ограничивалась конкуренция, что ущемляло законные права неопределенного круга потребителей, - сообщили в пресс-службе.
На сегодняшний день предпринимателям дали 30 дней, чтобы устранить нарушения антимонопольного законодательства. В противном случае в их отношении будут предприняты меры, предусмотренные законом.
Напомним, что несколько дней назад местные жители заявили о дефиците яиц в торговых точках города.
- Предприниматели, осуществляющие оптовую реализацию куриных яиц на территории Мангистауской области, разделили рынок по территориальному принципу. Они устанавливали и поддерживали условия приобретения и реализации куриных яиц. В результате, на данном рынке ограничивалась конкуренция, что ущемляло законные права неопределенного круга потребителей, - сообщили в пресс-службе.
На сегодняшний день предпринимателям дали 30 дней, чтобы устранить нарушения антимонопольного законодательства. В противном случае в их отношении будут предприняты меры, предусмотренные законом.
Напомним, что несколько дней назад местные жители заявили о дефиците яиц в торговых точках города.
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