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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:00

Просмотров: 2888

Без отопления и туалета: Житель Актау пожаловался на условия в модульной инфекционной больнице

В новой инфекционной больнице нет отопления и не работает канализация. Видео с жалобой пациентов опубликовали в Сети.

Кадр видео
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, что пол в палатах модульной инфекционной больницы, расположенной в 1А микрорайоне, затопило.

- Нет отопления. Водой врачи запрещают пользоваться, так как канализация не работает. Везде трещины на стенах и потолках, - пожаловались пациенты больницы.

Без отопления и туалета: Житель Актау пожаловался на условия в модульной инфекционной больнице






Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от управления здравоохранения Мангистауской области.

Напомним, больницу открыли в конце октября. Новое медучреждение построили в рамках социальной ответственности согласно контрактным обязательствам компании «NCOC N.V».



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Комментарии ( 7 )

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касым (Посетители) Сегодня, 15:26
Два госчиновник проходят собеседование на руководящую долдность в областную администрацию. Первый отлично сдал все тесты и на последний контрольный вопрос умеете ли пилить ответил НЕТ (потому что не знал о чем спрашивают его) и не приняли.
Второй кое как сдал тесты и на последний вопрос умеет ли пилить ответил ДА, могу пилить как угодно и что угодно дерево, металл, но больше всего люблю ПИЛИТЬ БЮДЖЕТ.
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 13:34
7 миллиардов потекли и дали трещину. Позор позор и позор.
 
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 Multiverse (Посетители) Сегодня, 12:32
Вот так и голосуйте за нуротан, это они все развалили и хотят дальше это продолжать!

fuck ты долго ещё будешь это терпеть fuck ?!
 
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 касым (Посетители) Сегодня, 12:25
Это за 6млрд тенге кажется. Лада спросите каков бюджет. Если за 100млн тогда могу понять отсутствие отопление и не работающий канализацию.
 
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 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 12:20
" управление здравоохранения региона не рационально использует выделенные семь миллиардов. На эти деньги, по его словам, можно провести реконструкцию готовых медицинских объектов, которые не потребуют значительных капитальных затрат"

https://www.lada.kz/aktau_news/society/84189-deputat-mangistau-v-regione-net-neo
bhodimosti-v-stroitelstve-modulnoy-bolnicy-za-sem-milliardov-tenge.html
 
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 Сухов. (Посетители) Сегодня, 12:14
Цитата: Multiverse
это вообще пасть им не открывать и не обращать внимание на камеры!

Да, уж!. Это происходит в любом мед.учереждении взять хотя бы новый шести этажный сарай онкологии, проходишь кордон "досмотра" и даже имеешь оплаченное направление на обследование, всё равно требуют дополнительную оплату за это.
Коммерческие - рвачи!.

Это точно.
 
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 Multiverse (Посетители) Сегодня, 11:39
А вы думали для чего запрещали съёмку в больницах ? Просто так что-ли ?
Что теперь, шмон, отбирание телефонов, зверские штрафы угрозы ?! Интересно, какая реакция будет от персонала ? В моем понимании нормальная реакция, это вообще пасть им не открывать и не обращать внимание на камеры!
 
 

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