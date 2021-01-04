Без отопления и туалета: Житель Актау пожаловался на условия в модульной инфекционной больнице

Кадр видео
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, что пол в палатах модульной инфекционной больницы, расположенной в 1А микрорайоне, затопило.
- Нет отопления. Водой врачи запрещают пользоваться, так как канализация не работает. Везде трещины на стенах и потолках, - пожаловались пациенты больницы.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, больницу открыли в конце октября. Новое медучреждение построили в рамках социальной ответственности согласно контрактным обязательствам компании «NCOC N.V».
- Нет отопления. Водой врачи запрещают пользоваться, так как канализация не работает. Везде трещины на стенах и потолках, - пожаловались пациенты больницы.
Редакция Lada.kz ожидает официальный комментарий от управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, больницу открыли в конце октября. Новое медучреждение построили в рамках социальной ответственности согласно контрактным обязательствам компании «NCOC N.V».