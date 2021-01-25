Пожизненное наказание за изнасилование малолетнего ребенка впервые назначили в Мангистау

Фото предоставлено пресс-службой Мангистауского областного суда

Мангистауский областной суд вынес пожизненный приговор за изнасилование малолетнего ребенка сегодня, 25 января. Судья рассмотрел дело в закрытом порядке, с участием государственного обвинителя, законного представителя потерпевшей, подсудимого и его защитника.



- Суд установил, что подсудимый пришел в квартиру своей знакомой 28 мая прошлого года в ночное время. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись отсутствием матери потерпевшей и заведомо зная о малолетнем возрасте ребенка, он воспользовался беспомощным состоянием пострадавшей. Подсудимый применил физическое насилие, несколько раз ударив ребенка по лицу и голове. После этого он совершил в отношении ребенка изнасилование и иные действия сексуального характера, - сообщили в пресс-службе суда.



Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому пожизненное лишение свободы, с чем согласились законные представители потерпевшей. Защитник подсудимого просил суд прекратить уголовное преследование и освободить подсудимого из-под стражи, поскольку, по его словам, вина подсудимого не была доказана в полном объеме.



- Поскольку вину достоверно установили, суд вынес обвинительный приговор по всем эпизодам. Состояние алкогольного опьянения при совершении уголовных правонарушений признали отягчающим обстоятельством. С учетом характера и степени преступлений судья назначил подсудимому наказание в виде пожизненного лишения свободы согласно части 4 статьи 58 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, - добавили в пресс-службе.



Приговор вступит в законную силу в случае, если защита не опротестует или не обжалует его.



Для справки:



Статья 58. Назначение наказания по совокупности уголовных правонарушений



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4. Если совокупность уголовных правонарушений включает в себя хотя бы одно особо тяжкое преступление, за совершение которого настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний. При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может превышать двадцать пять лет.



Если совокупность уголовных правонарушений включает в себя хотя бы одно особо тяжкое преступление, за совершение которого настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет, а также уголовный проступок, за совершение которого назначен штраф, то окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого наказания более строгим.



Если за преступление, входящее в совокупность, назначается пожизненное лишение свободы или смертная казнь, то окончательное наказание назначается в виде пожизненного лишения свободы или, соответственно, смертной казни.