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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 3324

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Про самые дорогие арендные квартиры Актау рассказывает сайт krisha.kz.

Фото с сайта krisha.kz
Рейтинг съемных квартир в Актау с самой высокой ежемесячной оплатой появился в Сети. При составлении списка рассматривались, как сообщает сайт krisha.kz, объявления с фотографиями и описанием. Все квартиры в рейтинге сдаются на длительный срок.

Пятое место заняла двухуровневая квартира за 400 тысяч тенге в месяц площадью 110 квадратных метров. Она находится в жилом комплексе «Изумрудный» в 14 микрорайоне. На первом уровне расположены холл, кухня, гостиная-зал, спальня, санузел, душевая кабина с сауной и ванна-джакузи, на втором - вторая спальня, санузел и гардеробная. Квартира с евроремонтом, укомплектована мебелью, бытовой техникой, посудой, постельными принадлежностями. Имеются бойлер, стиральная, сушильная и посудомоечная машины. Парковка для автомобилей жильцов бесплатная и охраняемая. Работает видеонаблюдение придомовой территории и в подъезде. Это единственная квартира в списке, в стоимость аренды которой входят коммунальные услуги.

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Фото с сайта krisha.kz


Еще одна квартира из ЖК «Изумрудный» заняла четвертую строчку рейтинга. Ее сдают в аренду за 500 тысяч тенге в месяц. Квартира двухуровневая, ее площадь – 135 квадратных метров. На первом этаже — кухня со встроенной мебелью, зал, две спальни, на втором — кабинет, два санузла. Квартира полностью меблирована.

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Фото с сайта krisha.kz


Третье место заняла трехкомнатная квартира в ЖК «Оазис» в 15 микрорайоне. За нее владельцы просят 600 тысяч тенге в месяц. За эту стоимость они предоставляют квартиру площадью 140 квадратных метров с холлом, кухней со встроенной мебелью и техникой, залом с электрокамином, двумя спальнями, двумя санузлами, большим балконом, гардеробной и кладовкой. В объявлении владельцы подчеркивают, что квартира сдается впервые.

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Фото с сайта krisha.kz


На втором месте — трехкомнатная квартира за 800 тысяч тенге в месяц. Она расположена в ЖК «Ботанический сад» в 10 микрорайоне. В квартире площадью 150 квадратных метров есть кухня со встроенной мебелью, зал, две спальни, два санузла, гардеробная и балкон. Квартира со свежим евроремонтом и новой мебелью также сдается впервые. Есть домофон, консьерж, рядом охраняемая стоянка. В доме два лифта, развитая инфраструктура, а сама квартира раньше не сдавалась.

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Фото с сайта krisha.kz


Самый высокий ценник за аренду оказался у четырехкомнатной квартиры в ЖК «Green Park» в 17 микрорайоне. Владельцы сдают ее за 1 миллион 200 тысяч тенге в месяц. В квартире площадью 200 квадратных метров есть кухня-студия площадью 35 квадратных метров, две спальни, комната с тренажёрами, три санузла. За эту цену владельцы предлагают квартиру с евроремонтом, мебелью, подземным паркингом, видеодомофоном и охраной. В пешей доступности расположены магазины, школа, колледж, детский сад, ТЦ и спортивный комплекс. Квартиру сдают минимум на год, с возможностью скидки при оплате.

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Фото с сайта krisha.kz



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Комментарии ( 1 )

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Neo_186 (Посетители) Сегодня, 20:29
И все старомодном в классическим дизайном. Сейчас уже не модно двухуровневые потолки. Вот здесь совсем другой уровень
https://youtu.be/43yT1FIZ06c
 
 

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