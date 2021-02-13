Составлен рейтинг самых дорогих съемных квартир в Актау

Фото с сайта krisha.kz
Рейтинг съемных квартир в Актау с самой высокой ежемесячной оплатой появился в Сети. При составлении списка рассматривались, как сообщает сайт krisha.kz, объявления с фотографиями и описанием. Все квартиры в рейтинге сдаются на длительный срок.
Пятое место заняла двухуровневая квартира за 400 тысяч тенге в месяц площадью 110 квадратных метров. Она находится в жилом комплексе «Изумрудный» в 14 микрорайоне. На первом уровне расположены холл, кухня, гостиная-зал, спальня, санузел, душевая кабина с сауной и ванна-джакузи, на втором - вторая спальня, санузел и гардеробная. Квартира с евроремонтом, укомплектована мебелью, бытовой техникой, посудой, постельными принадлежностями. Имеются бойлер, стиральная, сушильная и посудомоечная машины. Парковка для автомобилей жильцов бесплатная и охраняемая. Работает видеонаблюдение придомовой территории и в подъезде. Это единственная квартира в списке, в стоимость аренды которой входят коммунальные услуги.
Еще одна квартира из ЖК «Изумрудный» заняла четвертую строчку рейтинга. Ее сдают в аренду за 500 тысяч тенге в месяц. Квартира двухуровневая, ее площадь – 135 квадратных метров. На первом этаже — кухня со встроенной мебелью, зал, две спальни, на втором — кабинет, два санузла. Квартира полностью меблирована.
Третье место заняла трехкомнатная квартира в ЖК «Оазис» в 15 микрорайоне. За нее владельцы просят 600 тысяч тенге в месяц. За эту стоимость они предоставляют квартиру площадью 140 квадратных метров с холлом, кухней со встроенной мебелью и техникой, залом с электрокамином, двумя спальнями, двумя санузлами, большим балконом, гардеробной и кладовкой. В объявлении владельцы подчеркивают, что квартира сдается впервые.
На втором месте — трехкомнатная квартира за 800 тысяч тенге в месяц. Она расположена в ЖК «Ботанический сад» в 10 микрорайоне. В квартире площадью 150 квадратных метров есть кухня со встроенной мебелью, зал, две спальни, два санузла, гардеробная и балкон. Квартира со свежим евроремонтом и новой мебелью также сдается впервые. Есть домофон, консьерж, рядом охраняемая стоянка. В доме два лифта, развитая инфраструктура, а сама квартира раньше не сдавалась.
Самый высокий ценник за аренду оказался у четырехкомнатной квартиры в ЖК «Green Park» в 17 микрорайоне. Владельцы сдают ее за 1 миллион 200 тысяч тенге в месяц. В квартире площадью 200 квадратных метров есть кухня-студия площадью 35 квадратных метров, две спальни, комната с тренажёрами, три санузла. За эту цену владельцы предлагают квартиру с евроремонтом, мебелью, подземным паркингом, видеодомофоном и охраной. В пешей доступности расположены магазины, школа, колледж, детский сад, ТЦ и спортивный комплекс. Квартиру сдают минимум на год, с возможностью скидки при оплате.
Пятое место заняла двухуровневая квартира за 400 тысяч тенге в месяц площадью 110 квадратных метров. Она находится в жилом комплексе «Изумрудный» в 14 микрорайоне. На первом уровне расположены холл, кухня, гостиная-зал, спальня, санузел, душевая кабина с сауной и ванна-джакузи, на втором - вторая спальня, санузел и гардеробная. Квартира с евроремонтом, укомплектована мебелью, бытовой техникой, посудой, постельными принадлежностями. Имеются бойлер, стиральная, сушильная и посудомоечная машины. Парковка для автомобилей жильцов бесплатная и охраняемая. Работает видеонаблюдение придомовой территории и в подъезде. Это единственная квартира в списке, в стоимость аренды которой входят коммунальные услуги.
Фото с сайта krisha.kz
Еще одна квартира из ЖК «Изумрудный» заняла четвертую строчку рейтинга. Ее сдают в аренду за 500 тысяч тенге в месяц. Квартира двухуровневая, ее площадь – 135 квадратных метров. На первом этаже — кухня со встроенной мебелью, зал, две спальни, на втором — кабинет, два санузла. Квартира полностью меблирована.
Фото с сайта krisha.kz
Третье место заняла трехкомнатная квартира в ЖК «Оазис» в 15 микрорайоне. За нее владельцы просят 600 тысяч тенге в месяц. За эту стоимость они предоставляют квартиру площадью 140 квадратных метров с холлом, кухней со встроенной мебелью и техникой, залом с электрокамином, двумя спальнями, двумя санузлами, большим балконом, гардеробной и кладовкой. В объявлении владельцы подчеркивают, что квартира сдается впервые.
Фото с сайта krisha.kz
На втором месте — трехкомнатная квартира за 800 тысяч тенге в месяц. Она расположена в ЖК «Ботанический сад» в 10 микрорайоне. В квартире площадью 150 квадратных метров есть кухня со встроенной мебелью, зал, две спальни, два санузла, гардеробная и балкон. Квартира со свежим евроремонтом и новой мебелью также сдается впервые. Есть домофон, консьерж, рядом охраняемая стоянка. В доме два лифта, развитая инфраструктура, а сама квартира раньше не сдавалась.
Фото с сайта krisha.kz
Самый высокий ценник за аренду оказался у четырехкомнатной квартиры в ЖК «Green Park» в 17 микрорайоне. Владельцы сдают ее за 1 миллион 200 тысяч тенге в месяц. В квартире площадью 200 квадратных метров есть кухня-студия площадью 35 квадратных метров, две спальни, комната с тренажёрами, три санузла. За эту цену владельцы предлагают квартиру с евроремонтом, мебелью, подземным паркингом, видеодомофоном и охраной. В пешей доступности расположены магазины, школа, колледж, детский сад, ТЦ и спортивный комплекс. Квартиру сдают минимум на год, с возможностью скидки при оплате.
Фото с сайта krisha.kz