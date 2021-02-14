Нарушители карантина выявлены в Актау

В Актау продолжается работа мобильных групп по соблюдению карантина. Полицейские совместно с представителями акимата проводят рейды по магазинам, торговым центрам, ресторанам и другим субъектам предпринимательства.За несоблюдение санитарных требований составлены акты и взяты объяснительные от пяти хозяев объектов: кафе «4/9», «Smotra Doner» «Food House», чайхана «Tandyr», магазин «Балык».Работы по мониторингу продолжаются.