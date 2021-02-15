Третий год жители Актау ждут автобус до перинатального центра

Фото Рашида Исмагилова из архива lada.kz

Мангистауский перинатальный центр «Ана мен бала» открылся в 2018 году. С тех пор медперсонал и жители неоднократно просили городских чиновников направить сюда автобусы.



- Сложнее всего добираться до работы зимой, когда снег или гололед. Автобус доходит до центра крови и оттуда мы вынуждены идти пешком. Когда скользко даже падали, потому как там дорога с уклоном вниз. Сколько раз просили «пустить» автобус до роддома, толку нет. Одни обещания. Последний раз аким Актау обещал в конце прошлого года, что в январе общественный транспорт будет. Сейчас февраль. В этом году и трёхлетие обещаний отметим, - сетуют люди.



Добираться сюда на такси, по словам людей, очень накладно.



- Не всегда есть возможность ехать на такси до родильного дома. Понятно, что если с острыми схватками, то там придётся ехать только на такси, но если просто осмотр, то хочется сэкономить на проезде. Удивительно, что до центра крови автобус едет, неужели немного продлить маршрут так сложно? Тем более это соцобъект, – жалуется Анастасия, жительница Актау.



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