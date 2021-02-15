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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:03

Просмотров: 280

Третий год жители Актау ждут автобус до перинатального центра

Жители и медицинский персонал просят чиновников проложить маршрут общественного транспорта до Мангистауского перинатального центра. В ответ звучат лишь обещания.

Фото Рашида Исмагилова из архива lada.kz
Мангистауский перинатальный центр «Ана мен бала» открылся в 2018 году. С тех пор медперсонал и жители неоднократно просили городских чиновников направить сюда автобусы.

- Сложнее всего добираться до работы зимой, когда снег или гололед. Автобус доходит до центра крови и оттуда мы вынуждены идти пешком. Когда скользко даже падали, потому как там дорога с уклоном вниз. Сколько раз просили «пустить» автобус до роддома, толку нет. Одни обещания. Последний раз аким Актау обещал в конце прошлого года, что в январе общественный транспорт будет. Сейчас февраль. В этом году и трёхлетие обещаний отметим, - сетуют люди.

Добираться сюда на такси, по словам людей, очень накладно.

- Не всегда есть возможность ехать на такси до родильного дома. Понятно, что если с острыми схватками, то там придётся ехать только на такси, но если просто осмотр, то хочется сэкономить на проезде. Удивительно, что до центра крови автобус едет, неужели немного продлить маршрут так сложно? Тем более это соцобъект, – жалуется Анастасия, жительница Актау.

Редакция оставляет за чиновниками право прокомментировать ситуацию.



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Комментарии ( 2 )

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  • Кая Снегова
 Кинст (Посетители) Сегодня, 11:33
Скажу больше, из всех поликлик в городе, автобусами обеспечена только Городская больница в 7 мкрн., и то, во многом из-за того, что изначально построена в хорошем месте на центральной дороге.

Также, по понятным причинам можно добраться до онкологического центра (3а мкрн.), тупо потому, что его построили рядом с уже действующей остановкой.

Бывшая МСЧ-1 (1 мкрн.), а также Дом престарелых и поликлиника (нефтяников, кажется) - автобусное сообщение убрано совсем (раньше там ходила 5-ка).

Городская поликлиника 2 (26 мкрн.) - автобусов нет (пригородные не в счёт) - добирайся как хочешь.... В советское время вокруг 26-го мкрн. ходила 2-ка, в нулевые, кажется 1-й маршрут (или 11-й) был по той улице, где больница и областной роддом - этих маршрутов там уже давно нет...
Про Нейрон (14 мкрн.) вообще молчу - в центре микрорайона построили. Или пешком, или на такси - другого способа добраться просто нет...
 
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  • Кая Снегова
  • 618965450
  • Кинст
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 11:14
Потому что нет специалистов в городе. И думают одним местом. Вынесли роддом далеко за город, возвели новые микрорайоны, а автобусные линии не наладили.
Зато в сторону баз будут курсировать автобусы, там же они нужнее. Там прибыль больше. А мелкая сошка пусть сама разбирается, что с нее взять.

Не перестаю удивляться, как за несколько лет, необдуманными стройками, странными объектами, изуродовали город, набережные, площадки и угробили последнюю зелень.

Правильно делают родители у которых есть возможность, что отправляют детей в другие города Казахстана или даже в другую страну. Ловить тут нечего.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 

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