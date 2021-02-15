Названы причины роста цен на продукты в Актау

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В антимонопольном департаменте Мангистауской области рассказали об основных причинах роста цен на продукты в магазинах города.



- По результатам проведённых работ установлены причины и условия, способствующие росту цен на социально значимые продовольственные товары. Это создание препятствий доступа на рынок, навязывание дополнительных обязательств на производителей и поставщиков продуктов питания. Все это влияет на окончательную цену для нас, потребителей, - рассказали в ведомстве.



В антимонопольном департаменте отметили, что планируют озвучить на встрече в акимате Мангистауской области с участием заинтересованных госорганов, предпринимателей, производителей, крупных поставщиков, СМИ, общественности, какие меры необходимо предпринять властям для стабилизации цен на продукты питания.