«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 15 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.86 KZT
  • €1 = 507.03 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:44

Просмотров: 220

Названы причины роста цен на продукты в Актау

Департамент агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области установил причины роста цен на продукты питания, в том числе на социально значимые.

Фото: pcsu-ca.ru
В антимонопольном департаменте Мангистауской области рассказали об основных причинах роста цен на продукты в магазинах города.

- По результатам проведённых работ установлены причины и условия, способствующие росту цен на социально значимые продовольственные товары. Это создание препятствий доступа на рынок, навязывание дополнительных обязательств на производителей и поставщиков продуктов питания. Все это влияет на окончательную цену для нас, потребителей, - рассказали в ведомстве.

В антимонопольном департаменте отметили, что планируют озвучить на встрече в акимате Мангистауской области с участием заинтересованных госорганов, предпринимателей, производителей, крупных поставщиков, СМИ, общественности, какие меры необходимо предпринять властям для стабилизации цен на продукты питания.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • TU-154
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 11:58
Походу у нас всё корумпировано, даже продовольственный сектор.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика