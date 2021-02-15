В акимате Актау вновь пообещали направить автобус к перинатальному центру

Фото Рашида Исмагилова

По данным чиновников городского акимата, строительство автомобильной дороги №26 вдоль 33, 34, 34А микрорайонов было начато в 2018 году. По мере выделения денежных средств строительные работы планируется завершить в текущем году.



- В настоящее время строительство данной автодороги завершено не полностью, что доставляет неудобство проезду автобусов к центру "Матери и ребёнка". После завершения строительства автодороги будут внесены изменения в движение автобусного маршрута №3, и оно будет продлено до перинатального центра. Поэтому просим жителей проявить терпение и отнестись с пониманием, – сообщили в акимате Актау.



Между тем, корреспонденты сайта Lada.kz выехали на место и увидели, что продлить маршрут до перинатального центра можно уже сегодня. Участок дорожного полотна вполне это позволяет.