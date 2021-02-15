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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:21

Просмотров: 1855

В Актау рабочие гипермаркета «Дина» заявляют об отравлении на работе

Сотрудники гипермаркета «Дина» заявили, что получили пищевое отравление после обеда на работе. Четыре человека утверждают, что диагноз «сальмонеллез» вызвала курица с рисом. Между тем, руководство торговой точки уверено, что данные обвинения не более, чем провокация.

Фото Асем Аубакировой
Асем Аубакирова – одна из пострадавших. Девушка уверяет, что она вместе с коллегами отравилась на работе 1 февраля и с тех пор получает лечение в инфекционной больнице.

- На работе нам готовят обеды из тех продуктов, которые продаются. Готовят в специальном цехе. Так, 1 февраля на обед у нас была курица с рисом, после которых четыре человека оказались на больничных койках с небольшой разницей во времени. Первые результаты анализов у всех нас показали наличие сальмонеллы. Всем назначили лечение сильнодействующими препаратами. Я заявляю, что отравилась на работе несвежими продуктами. Ко всем нам домой приходили сотрудники санэпидемиологической службы и взяли анализы. Результаты ещё не готовы. Но больше всего нам обидно, что руководство нашего гипермаркета даже не интересуется состоянием нашего здоровья. Следующие три месяца мы все будем состоять на учёте у терапевта, – рассказывает Асем Аубакирова.

В Актау рабочие гипермаркета «Дина» заявляют об отравлении на работе


Между тем, руководство обвинения подчинённых считает не более, чем выдумкой и провокацией.

- Ежедневно у нас обедают 200-250 человек, а отравилось только четыре. Разве это не вызывает вопросы? У нас есть повара, которые готовят специально обеды и ужины, у всех есть санитарные книжки, проводятся необходимые санитарные мероприятия. Я слышала, что за день до этого, в свой выходной день, они кушали суши, возможно, это пошла на них реакция. Что касается обвинений, что мы самоустранились, то это тоже неправда. Мы обзваниваем коллег, интересуемся состоянием их здоровья у лечащих врачей. К слову, сотрудники СЭС были у нас, мы ждём от них заключения. Но если окажется, что это ложный донос, то мы непременно примем меры в отношении своих коллег, – сообщила Нурсулу Абдуалиева, директор гипермаркета.




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Комментарии ( 1 )

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Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 21:21
Начнём с того что перед Новым годом была мини забастовка кассиров, все это видели, поэтому не приходится удивляться! Далее по замечаниям - сколько не говори: что грибы бочковые - ядовито-соленные, что огурцы бочковые - просто перелитые уксусные с банок в бочки , что блины пресные, видать вся соль на грибы ушла, чтобы подогреть их - сломалась микроволновка за 20000 тг. что рыба для пиваса ГОРБУША ядовито-соленная, пришлось в пресной воде отмачивать, что на вопрос Почему цены в кулинарии 31 мкр отличаются от цен кулинарии в ШУМе - нет ответа, а хлеб в пекарне - на следующий день есть не возможно, что песни в центре 31 мкр с МАТЕРШИНОЙ и никто не контролирует, что утром ценники на торты переклеивают с новыми датами и на замечание "включают ДУРОЧКУ" . Удивляюсь , что НАШИ ранее не смогли в степи открыть большие ГИПЕРмаркеты, пришлось ждать от других.... Может прочтёт "Нурсулу Абдуалиева, директор гипермаркета" и примет какие-либо меры
 
 

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