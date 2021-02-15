В Актау рабочие гипермаркета «Дина» заявляют об отравлении на работе

Асем Аубакирова – одна из пострадавших. Девушка уверяет, что она вместе с коллегами отравилась на работе 1 февраля и с тех пор получает лечение в инфекционной больнице.- На работе нам готовят обеды из тех продуктов, которые продаются. Готовят в специальном цехе. Так, 1 февраля на обед у нас была курица с рисом, после которых четыре человека оказались на больничных койках с небольшой разницей во времени. Первые результаты анализов у всех нас показали наличие сальмонеллы. Всем назначили лечение сильнодействующими препаратами. Я заявляю, что отравилась на работе несвежими продуктами. Ко всем нам домой приходили сотрудники санэпидемиологической службы и взяли анализы. Результаты ещё не готовы. Но больше всего нам обидно, что руководство нашего гипермаркета даже не интересуется состоянием нашего здоровья. Следующие три месяца мы все будем состоять на учёте у терапевта, – рассказывает Асем Аубакирова.Между тем, руководство обвинения подчинённых считает не более, чем выдумкой и провокацией.- Ежедневно у нас обедают 200-250 человек, а отравилось только четыре. Разве это не вызывает вопросы? У нас есть повара, которые готовят специально обеды и ужины, у всех есть санитарные книжки, проводятся необходимые санитарные мероприятия. Я слышала, что за день до этого, в свой выходной день, они кушали суши, возможно, это пошла на них реакция. Что касается обвинений, что мы самоустранились, то это тоже неправда. Мы обзваниваем коллег, интересуемся состоянием их здоровья у лечащих врачей. К слову, сотрудники СЭС были у нас, мы ждём от них заключения. Но если окажется, что это ложный донос, то мы непременно примем меры в отношении своих коллег, – сообщила Нурсулу Абдуалиева, директор гипермаркета.