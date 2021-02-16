Полиция Мангистау просит водителей быть осторожными на дорогах

В Сети Instagram появилось видео, на кадрах которого видно, что на трассе в районе 43 километра образовался гололед.Местная полицейская служба региона просит жителей и гостей Мангистау соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.По данным ведомства, все трассы открыты. На трассах работает спецтехника.- Гололёд был с утра на некоторых участках дороги. Сейчас на дорогах гололёда нет, но просим водителей быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Пожалуйста, строго выполняйте предписания дорожных знаков. Такие дорожные условия требуют от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения правил дорожного движения, - сказал генерал-майор Жанарбек Бактыбаев, начальник департамента полиции Мангистауской области.