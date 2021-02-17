Актауская поликлиника не принимала пациентов без электронного направления

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Жительница Актау возмутилась работой поликлиники № 1.



- Пришла с сыном сдать анализы и пройти медицинский осмотр еще в понедельник, но врачи не принимают нас, ссылаясь на сбой программы. Пытались попасть к врачу в порядке живой очереди, но он не принимает, говорит, что нужны электронные направления. Сегодня, в среду, нам сказали прийти в понедельник. Это получается, целая неделя пропадет, а в понедельник надо уже закрыть медкомиссию, – возмущается Вера, жительница Актау.



Как сообщили в поликлинике, связь пропала не по их вине.



- На линии интернет-связи произошла авария. Сегодня поставщик этой услуги устранил неполадки и после 11 утра связь налажена, – сообщили в поликлинике.