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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:30

Просмотров: 548

Актауская поликлиника не принимала пациентов без электронного направления

Актауская городская поликлиника № 1 не принимает пациентов из-за сбоя в компьютерной связи. В порядке живой очереди врачи отказываются принимать пациентов. Об этом сообщила жительница Актау.

фото из открытых источников
Жительница Актау возмутилась работой поликлиники № 1.

- Пришла с сыном сдать анализы и пройти медицинский осмотр еще в понедельник, но врачи не принимают нас, ссылаясь на сбой программы. Пытались попасть к врачу в порядке живой очереди, но он не принимает, говорит, что нужны электронные направления. Сегодня, в среду, нам сказали прийти в понедельник. Это получается, целая неделя пропадет, а в понедельник надо уже закрыть медкомиссию, – возмущается Вера, жительница Актау.

Как сообщили в поликлинике, связь пропала не по их вине.

- На линии интернет-связи произошла авария. Сегодня поставщик этой услуги устранил неполадки и после 11 утра связь налажена, – сообщили в поликлинике.



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Комментарии ( 1 )

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alesha (Посетители) Сегодня, 13:15
только поэтому предпочитаю наличку иметь чем электронный нал.
 
 

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