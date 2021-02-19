Новые случаи заражения COVID-19 зафиксировали в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта ria.ru
За прошедшие сутки в Мангистауской области зарегистрировали пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Со вчерашнего дня, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, в регионе выздоровели 14 человек.
С начала пандемии на сегодня, 19 февраля, в Мангистау заболели коронавирусом 4 179 человек. Из них вылечились 3 877 человек, умерли – 58 человек.
Со вчерашнего дня, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, в регионе выздоровели 14 человек.
С начала пандемии на сегодня, 19 февраля, в Мангистау заболели коронавирусом 4 179 человек. Из них вылечились 3 877 человек, умерли – 58 человек.
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