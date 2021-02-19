Полицейские Мангистау за два дня водворили на штрафную стоянку 53 машины

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области
Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» проводили на территории Мангистауской области с 17 по 19 февраля. Полиция проводила рейды с целью выявить и пресечь грубые нарушения правил дорожного движения, влияющие на рост числа аварий.
За два дня полицейские выявили 1 263 административных правонарушения:
- 14 случаев управления или передачи управления транспортным средством водителю, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения;
- один случай нарушения правил эксплуатации транспортных средств;
- 76 случаев управления транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр;
- 219 водителей использовали телефон или радиостанцию при управлении транспортным средством;
- 269 водителей не соблюли требования по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами;
- 128 случаев нарушения правил маневрирования;
- два случая нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона;
- 33 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика;
- два человека управляли транспортным средством без документов и права управления.
- Совместно с судебными исполнителями полицейские взыскали штрафы на общую сумму 2 миллиона 371 тысяча 621 тенге. На штрафную стоянку водворили 53 единицы автотранспорта, - рассказали в пресс-службе.
За два дня полицейские выявили 1 263 административных правонарушения:
- 14 случаев управления или передачи управления транспортным средством водителю, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения;
- один случай нарушения правил эксплуатации транспортных средств;
- 76 случаев управления транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр;
- 219 водителей использовали телефон или радиостанцию при управлении транспортным средством;
- 269 водителей не соблюли требования по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами;
- 128 случаев нарушения правил маневрирования;
- два случая нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона;
- 33 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика;
- два человека управляли транспортным средством без документов и права управления.
- Совместно с судебными исполнителями полицейские взыскали штрафы на общую сумму 2 миллиона 371 тысяча 621 тенге. На штрафную стоянку водворили 53 единицы автотранспорта, - рассказали в пресс-службе.
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