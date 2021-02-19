Полицейские Мангистау за два дня водворили на штрафную стоянку 53 машины

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области

Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» проводили на территории Мангистауской области с 17 по 19 февраля. Полиция проводила рейды с целью выявить и пресечь грубые нарушения правил дорожного движения, влияющие на рост числа аварий.



За два дня полицейские выявили 1 263 административных правонарушения:



- 14 случаев управления или передачи управления транспортным средством водителю, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения;

- один случай нарушения правил эксплуатации транспортных средств;

- 76 случаев управления транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр;

- 219 водителей использовали телефон или радиостанцию при управлении транспортным средством;

- 269 водителей не соблюли требования по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами;

- 128 случаев нарушения правил маневрирования;

- два случая нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона;

- 33 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика;

- два человека управляли транспортным средством без документов и права управления.



- Совместно с судебными исполнителями полицейские взыскали штрафы на общую сумму 2 миллиона 371 тысяча 621 тенге. На штрафную стоянку водворили 53 единицы автотранспорта, - рассказали в пресс-службе.