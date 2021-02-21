Количество зараженных коронавирусом увеличилось в Мангистау

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По данным на 21 февраля, в Мангистауской области подтвердилось девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Семь человек выздоровели.



Тем временем, больше всего новых заболевших за прошедшие сутки приходится на Нур-Султан. Там COVID-19 выявили у 102 человек. В Алматы зарегистрировано 100 случаев.



Всего с начала пандемии в Мангистау зафиксировано 4199 заболевших. Вылечились 3890 человек, скончались - 58.